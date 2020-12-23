Омич поймал приятельницу-воровку с помощью мышеловки

Следователи выяснили, что в октябре этого года омичка пришла в гости к своему знакомому. Там она взяла связку ключей и открыла сейф, откуда забрала 50 тыс рублей и золотой браслет стоимостью 60 тыс рублей. Женщина воспользовалась тем, что хозяин уснул, поэтому сбежала, пока ее не поймали.