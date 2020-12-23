Омич поймал приятельницу-воровку с помощью мышеловки

Прокуратура Октябрьского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Она обвиняется в краже с проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба.
Следователи выяснили, что в октябре этого года омичка пришла в гости к своему знакомому. Там она взяла связку ключей и открыла сейф, откуда забрала 50 тыс рублей и золотой браслет стоимостью 60 тыс рублей. Женщина воспользовалась тем, что хозяин уснул, поэтому сбежала, пока ее не поймали.
На следующий день мужчина обнаружил пропажу денег и ювелирного украшения. Он решил, что кроме знакомой, похитить имущество никто не мог, поэтому решил проверить свою версию. Омич снова позвал девушку в гости, но перед этим поставил в сейф мышеловку.
Когда мужчина притворился спящим, омичка снова полезла в сейф, но попала в мышеловку. Женщина признала свою вину. Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд для рассмотрения.