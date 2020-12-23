ОКР поддержит атлетов в рамках подготовки к Пекину-2022

ОКР и дальше будет строить крепкие рабочие отношения с членами Международного олимпийского движения. РФ входит в топ-5 по количеству представителей в органах международных спортивных структур. Но речь, как правило, идет о технических комитетах и судейских комиссиях. В результате Олимпийский комитет займется координацией работы по вопросам, которые касаются формирования резерва для продвижения эффективной команды экспертов в международной спортивной среде.