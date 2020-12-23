ОКР поддержит атлетов в рамках подготовки к Пекину-2022

Эксперты пришли к выводу, что проблемы, вызванные эпидемией коронавируса COVID-19, негативно сказались на поддержке спонсоров. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что комитет смог перераспределить доступные ресурсы. Организация сможет вкладывать деньги в спортивные федерации на год дольше без снижения объемов финансирования. Об этом информирует NEWSNN.ru.
ОКР и дальше будет строить крепкие рабочие отношения с членами Международного олимпийского движения. РФ входит в топ-5 по количеству представителей в органах международных спортивных структур. Но речь, как правило, идет о технических комитетах и судейских комиссиях. В результате Олимпийский комитет займется координацией работы по вопросам, которые касаются формирования резерва для продвижения эффективной команды экспертов в международной спортивной среде.
По словам Станислава Позднякова, руководство ОКР готово принять активное участие в софинансировании подобной поддержки, создании нужных рекомендаций, правил и стандартов для общественных организаций в спортивной сфере.
Все федерации получат требуемую адресную помощь. Ведь именно эти структуры ответственны за развитие и популяризацию видов спорта. Подобная деятельность требует множества кадровых, финансовых, научных и методических ресурсов, пояснил председатель ОКР.
Ключевыми задачами в развитии спорта остается поддержание высоких результатов атлетов. Здесь все зависит от качества подготовки к турнирам. Поэтому исполнительный комитет ОКР предложил спортивным федерациям подумать над потенциальными подходами к повышению эффективности общей работы.
Помимо этого, федерации обладают хорошим потенциалом для улучшения в сфере антидопинговой и международной работы. В начале 2021 года вступают в силу поправки в кодекс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Нововведения подразумевают, что все национальные спортивные организации должны взять себе в штат антидопингового координатора.
Станислав Поздняков добавил, что на данный момент качественная антидопинговая работа имеет большую важность. Одновременно с этим в Российской Федерации совсем нет специалистов нужной квалификации. Здесь наблюдается кадровый голод. Сейчас особенно необходимы практико-ориентированные и предметно разбирающиеся профессионалы, которых на всю страну – единицы.