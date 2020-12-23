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На омских улицах стало больше светофоров

На омских улицах стало больше светофоров

23 декабря 2020, 17:14
Фото: Медиахолдинг 1MI
В Омске завершился монтаж светофоров по согласованию с ГИБДД УМВД России по Омской области. Их установили в местах повышенной концентрации ДТП.

Светофоры обустраивались комплексно - организованы подходы к пешеходным переходам, установлены металлические пешеходные ограждения, бордюры, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Самое большое число установленных светофоров находится на пересечении улицы Нефтезаводская и проспекта Мира, там установлено 10 светодиодных светофоров, 73 знака дорожного движения и 8 островков безопасности.

Новые светофоры работают на участках улиц:

- ул. Декабристов — Звездова;

- ул. Лермонтова — Пушкина;

- пр. Мира — Нефтезаводской;

- ул. Челюскинцев — Арсеньева;

- пр. Королева — 1-я Пригородной;

- ул. Иртышская Набережная, 13;

- ул. Ватутина, 7б/1;

- ул. Гашека, 4;

- ул. Дианова, 22;

- ул. 1-я Трамвайная, 24;

- ул. Химиков 34;

- ул. бульвар Архитекторов, 5/1;

- ул. 22 Декабря, 86а;

- пр. Космический, 57.

Напомним, ранее стало известно о представлении прокуратуры, которое было внесено мэрии Омска по факту выключенных светофоров в городе. Во время проверки ведомства выяснилось, что подрядчик установил 20 светофоров на территории города. 14 из них поставили по нацпроекту. Но Администрация города вовремя не обратилась в «Омскэлектро» с тем, чтобы включили светофоры. В итоге большинство новых светофоров в городе просто не работали.

#Новости#Световая иллюминация#Касается каждого#Город
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