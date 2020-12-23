На омских улицах стало больше светофоров

Светофоры обустраивались комплексно - организованы подходы к пешеходным переходам, установлены металлические пешеходные ограждения, бордюры, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.
Самое большое число установленных светофоров находится на пересечении улицы Нефтезаводская и проспекта Мира, там установлено 10 светодиодных светофоров, 73 знака дорожного движения и 8 островков безопасности.
Новые светофоры работают на участках улиц:
- ул. Декабристов — Звездова;
- ул. Лермонтова — Пушкина;
- пр. Мира — Нефтезаводской;
- ул. Челюскинцев — Арсеньева;
- пр. Королева — 1-я Пригородной;
- ул. Иртышская Набережная, 13;
- ул. Ватутина, 7б/1;
- ул. Гашека, 4;
- ул. Дианова, 22;
- ул. 1-я Трамвайная, 24;
- ул. Химиков 34;
- ул. бульвар Архитекторов, 5/1;
- ул. 22 Декабря, 86а;
- пр. Космический, 57.
Напомним, ранее стало известно о представлении прокуратуры, которое было внесено мэрии Омска по факту выключенных светофоров в городе. Во время проверки ведомства выяснилось, что подрядчик установил 20 светофоров на территории города. 14 из них поставили по нацпроекту. Но Администрация города вовремя не обратилась в «Омскэлектро» с тем, чтобы включили светофоры. В итоге большинство новых светофоров в городе просто не работали.