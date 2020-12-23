На омских улицах стало больше светофоров

Напомним, ранее стало известно о представлении прокуратуры, которое было внесено мэрии Омска по факту выключенных светофоров в городе. Во время проверки ведомства выяснилось, что подрядчик установил 20 светофоров на территории города. 14 из них поставили по нацпроекту. Но Администрация города вовремя не обратилась в «Омскэлектро» с тем, чтобы включили светофоры. В итоге большинство новых светофоров в городе просто не работали.