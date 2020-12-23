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Компания «Газпром нефть» передала омским больницам очередную партию СИЗ

Компания «Газпром нефть» передала омским больницам очередную партию СИЗ

23 декабря 2020, 18:38
Фото: «Газпромнефть - ОНПЗ»
«Газпром нефть» передала в распоряжение Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства семь тысяч защитных костюмов.

Очередная партия поступила в Омск в рамках акции «Газпром нефть - медикам». С начала пандемии коронавируса компания направила в медучреждения более 1 млн СИЗ, антисептиков, а также спецоборудования - ПЦР-лаборатории для экспресс-тестирования и ИВЛ.

Акция «Газпром нефть - медикам» направлена на поддержку омского здравоохранения и осуществляется в рамках комплексной программы «Газпром нефти» по противодействию COVID-19 - «Антивирус». Эта программа также предусматривает реализацию противоэпидемических мер на промышленных предприятиях компании. Омский НПЗ «Газпром нефти» является предприятием непрерывного цикла производства и реализует масштабный комплекс профилактических мер для предотвращения распространения COVID-19.

Центр мониторинга здоровья в случае необходимости консультирует специалистов предприятия и других дочерних компаний. Также для персонала организован доступ к сервисам телемедицины.

Используя мобильное приложение, они могут получать дистанционные консультации без необходимости лично посещать поликлинику или больницу, что обеспечивает дополнительное снижение нагрузки на лечебные учреждения региона.

Сотрудники Омского НПЗ проходят регулярные тестирования на COVID-19. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух. Обеспечено строгое соблюдение масочного режима.

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