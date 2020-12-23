Компания «Газпром нефть» передала омским больницам очередную партию СИЗ

Очередная партия поступила в Омск в рамках акции «Газпром нефть - медикам». С начала пандемии коронавируса компания направила в медучреждения более 1 млн СИЗ, антисептиков, а также спецоборудования - ПЦР-лаборатории для экспресс-тестирования и ИВЛ.