Губернатор посетил новую школу в микрорайоне «Амурский-2»

«В целом объект обошелся нам в 650 миллионов рублей и плюс 200 миллионов — на оборудование. <…> В планах также стоит 10 детских садов. Благодаря нацпроектам мы сегодня решаем проблему с местами в дошкольных образовательных учреждениях и средних школах», — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.