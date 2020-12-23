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Губернатор посетил новую школу в микрорайоне «Амурский-2»

Губернатор посетил новую школу в микрорайоне «Амурский-2»

23 декабря 2020, 14:41
Фото: мэрия Омска
Губернатор Омской области Александр Бурков совместно с мэром Оксаной Фадиной посетил новую школу в микрорайоне «Амурский-2».

Школа рассчитана на 1122 места. Была построена подрядчиком ООО «СМУ-9 СБ «Космическое» по региональному проекту «Современная школа» и национальному проекту «Образование». Объект сдан в эксплуатацию 9 декабря 2020 года и закреплен за школой № 30.

«В целом объект обошелся нам в 650 миллионов рублей и плюс 200 миллионов — на оборудование. <…> В планах также стоит 10 детских садов. Благодаря нацпроектам мы сегодня решаем проблему с местами в дошкольных образовательных учреждениях и средних школах», — рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

Для школы приобрели оборудование для пищеблока, физкультурное оборудование и спортивный инвентарь, лабораторно-технологическое оборудование. Сейчас образовательное учреждение проходит этап лицензирования. В первом квартале 2021 года школа примет первых учеников. В школе открыто 185 ставок.

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