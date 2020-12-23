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Главе Гостехнадзора в Омской области грозит тюрьма за взятки от трактористов

Главе Гостехнадзора в Омской области грозит тюрьма за взятки от трактористов

23 декабря 2020, 18:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Начальника инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Нововаршавскому району обвинили во взяточничестве и служебном подлоге. Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, мужчина принимал экзамены и ставил автомобили на учет без документов, но за деньги.

С апреля по ноябрь 2019 года 59-летний обвиняемый успел провернуть 15 преступлений. Он должен был принимать экзамены на право управления самоходными машинами, выдавать документы и госзнаки, проводить техосмотр вездеходов и других специальных машин, а также выдавать удостоверения трактористам-машинистам. Как выяснили следователи, не для всех он делал это законно.

Омич не раз брал взятки за оформление удостоверений тракториста-машиниста без обучения и экзаменов, выдавал документы о постановке спецтехники на учет без каких-либо документов. Самую крупную взятку он получил за постановку на государственный регистрационный учет восьми самодельных вездеходов из Тольятти без проведения техосмотра.

Только за эту работу он получил 360 тыс рублей. В общей сложности он успел заработать около 500 тыс рублей. В ходе следствия свою вину он признал лишь частично, в связи с этим его отпустили под подписку о невыезде. Если его вина будет доказана в суде, он проведет в колонии от 7 до 12 лет и будет обязан выплатить бюджету шестикратный размер взяток.

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