Главе Гостехнадзора в Омской области грозит тюрьма за взятки от трактористов

Только за эту работу он получил 360 тыс рублей. В общей сложности он успел заработать около 500 тыс рублей. В ходе следствия свою вину он признал лишь частично, в связи с этим его отпустили под подписку о невыезде. Если его вина будет доказана в суде, он проведет в колонии от 7 до 12 лет и будет обязан выплатить бюджету шестикратный размер взяток.