Город55
ГлавноеВсе новости
Фонд Росконгресс: россияне ждут окончания пандемии коронавируса

Фонд Росконгресс: россияне ждут окончания пандемии коронавируса

23 декабря 2020, 17:19
Фото: pikist.com
По результатам онлайн-опроса, проведенного Фондом Росконгресс, больше половины россиян уверены, что в следующем году мир победит коронавирус.

По сообщению издания vostokmedia.com, Фонд Росконгресс проводил опрос среди участников своих мероприятий на тему: «Каким будет 2021 год?». По его результатам сорок один процент опрошенных уверены, что следующий год станет более позитивным, а еще двадцать шесть процентов на это надеются.

Проведенный опрос показал, что только четыре процента респондентов настроены пессимистично, а основная часть уверена, что прогнозы на следующий год будут только положительными. Открытие границ является основным поводом для оптимистичного настроя - так сказала ровно половина опрошенных. Более тридцати двух процентов респондентов уверены, что в следующем году продолжится восстановление финансового положения населения, а также увеличатся темпы технологического и цифрового развития. Также более тридцати процентов респондентов ждут в следующем году эффективного развития креативного сектора экономики и других отраслей, а еще двадцать четыре уверены в успехе международного сотрудничества.

Кроме этого, больше пятидесяти процентов респондентов не сомневаются, что в следующем году массовая вакцинация поможет полностью или частично победить коронавирусную инфекцию. Не разделяют таких оптимистичных прогнозов сорок пять процентов респондентов.

Отмечается, что распространение коронавирусной инфекции и введенные на этом фоне ограничения сильно повлияли на отношения между работниками и работодателями. Больше двадцати процентов российских предприятий намерены полностью перейти на удаленный формат работы, сорок процентов компаний готовы работать по комбинированному графику, и только семнадцать процентов компаний не готовы менять формат работы.

Также опрошенные отметили, что традиционные деловые форматы встреч являются очень важными. Сорок четыре процента респондентов готовы участвовать в мероприятиях Фонда Росконгресс в будущем году, а еще столько же рассматривают такой вариант. Больше половины опрошенных надеются увидеть большие форумы в следующем году, а сорок восемь процентов готовы посетить гибридные форматы встреч - очное мероприятие и интернет-трансляцию. Двадцать семь процентов готовы видеть только одни онлайн-форумы в будущем году.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57