Фонд Росконгресс: россияне ждут окончания пандемии коронавируса

Проведенный опрос показал, что только четыре процента респондентов настроены пессимистично, а основная часть уверена, что прогнозы на следующий год будут только положительными. Открытие границ является основным поводом для оптимистичного настроя - так сказала ровно половина опрошенных. Более тридцати двух процентов респондентов уверены, что в следующем году продолжится восстановление финансового положения населения, а также увеличатся темпы технологического и цифрового развития. Также более тридцати процентов респондентов ждут в следующем году эффективного развития креативного сектора экономики и других отраслей, а еще двадцать четыре уверены в успехе международного сотрудничества.