Фонд Росконгресс: россияне ждут окончания пандемии коронавируса

По сообщению издания vostokmedia.com, Фонд Росконгресс проводил опрос среди участников своих мероприятий на тему: «Каким будет 2021 год?». По его результатам сорок один процент опрошенных уверены, что следующий год станет более позитивным, а еще двадцать шесть процентов на это надеются.
Проведенный опрос показал, что только четыре процента респондентов настроены пессимистично, а основная часть уверена, что прогнозы на следующий год будут только положительными. Открытие границ является основным поводом для оптимистичного настроя - так сказала ровно половина опрошенных. Более тридцати двух процентов респондентов уверены, что в следующем году продолжится восстановление финансового положения населения, а также увеличатся темпы технологического и цифрового развития. Также более тридцати процентов респондентов ждут в следующем году эффективного развития креативного сектора экономики и других отраслей, а еще двадцать четыре уверены в успехе международного сотрудничества.
Кроме этого, больше пятидесяти процентов респондентов не сомневаются, что в следующем году массовая вакцинация поможет полностью или частично победить коронавирусную инфекцию. Не разделяют таких оптимистичных прогнозов сорок пять процентов респондентов.
Отмечается, что распространение коронавирусной инфекции и введенные на этом фоне ограничения сильно повлияли на отношения между работниками и работодателями. Больше двадцати процентов российских предприятий намерены полностью перейти на удаленный формат работы, сорок процентов компаний готовы работать по комбинированному графику, и только семнадцать процентов компаний не готовы менять формат работы.
Также опрошенные отметили, что традиционные деловые форматы встреч являются очень важными. Сорок четыре процента респондентов готовы участвовать в мероприятиях Фонда Росконгресс в будущем году, а еще столько же рассматривают такой вариант. Больше половины опрошенных надеются увидеть большие форумы в следующем году, а сорок восемь процентов готовы посетить гибридные форматы встреч - очное мероприятие и интернет-трансляцию. Двадцать семь процентов готовы видеть только одни онлайн-форумы в будущем году.