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Двое омичей неудачно избили «закладчика» и стали фигурантами уголовного дела

Двое омичей неудачно избили «закладчика» и стали фигурантами уголовного дела

23 декабря 2020, 16:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Двое молодых омичей рискуют оказаться за решеткой после жестокого избиения незнакомца. Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета, парни по просьбе знакомого пытались выбить у горожанина информацию о наркотиках.

На преступление 19-летний омич и его 17-летний приятель пошли 3 марта 2020 года. В районе улицы Энтузиастов они напали на «закладчика». По просьбе их общего знакомого — владельца «интернет-магазина» — парни пытались выяснить у пострадавшего, где он спрятал наркотики. Мужчине угрожали пневматическим пистолетом, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Именно эта видеозапись стала основным доказательством вины подозреваемых. На молодых омичей завели дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».

На время следствия 19-летнего омича отправили в СИЗО, а несовершеннолетнего омича поместили под домашний арест. Сейчас дело расследовано, в ближайшее время материалы передадут в Советский районный суд, добавили в Следственном комитете.

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