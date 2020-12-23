Двое омичей неудачно избили «закладчика» и стали фигурантами уголовного дела

На преступление 19-летний омич и его 17-летний приятель пошли 3 марта 2020 года. В районе улицы Энтузиастов они напали на «закладчика». По просьбе их общего знакомого — владельца «интернет-магазина» — парни пытались выяснить у пострадавшего, где он спрятал наркотики. Мужчине угрожали пневматическим пистолетом, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.