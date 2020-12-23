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Бывший капитан «Авангарда» рассказал об истерике Сумманена

Бывший капитан «Авангарда» рассказал об истерике Сумманена

23 декабря 2020, 15:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Бывший капитан «Авангарда» дал интервью изданию «Спорт-Экспресс» и рассказал о времени, проведенном в омском клубе. В частности, он рассказал о крайне эмоциональной реакции тренера Сумманена на поражение хоккеистов.

Александр Фролов ответил на вопрос о том, полезна ли работа с жесткими тренерами. По мнению хоккеиста, жесткость не должна выходить за рамки адекватности. В качестве примера спортсмен привел случай времен работы в «Авангарде», когда команда проиграла в финале Кубка Гагарина столичному «Динамо». Как подчеркнул Фролов, характер Раймо Сумманена тогда «сыграл злую шутку». По словам хоккеиста, тренер «кричал как сумасшедший, разнес полраздевалки» и назвал всех плохими игроками.

«После этого инцидента у нас психанул вратарь Карри Рамо. Он даже хотел уехать во время серии домой. Все закончилось тем, что мы проиграли три матча подряд. Я не говорю, что только Сумманен во всем виноват. Факторов поражения много, но моральный дух команды был подорван», — поделился Фролов.

Также он рассказал о «полном бардаке» в сезоне 2012/2013.

«На тренеров давили, требовали выигрывать даже предсезонные матчи. Грозили увольнением. Вместо нормальной подготовки к чемпионату нас всех заставляли играть с недолеченными травмами. Неудивительно, что с таким менеджментом команда развалилась и не попала в плей-офф. Доходило даже до финансовых ультиматумов», — отметил спортсмен.

Однако на вопрос о том, какой период игры в КХЛ он считает самым удачным, хоккеист ответил, что это были 2,5 года в «Авангарде». «У нас была боевая команда, и мы должны были стать чемпионами. К сожалению, не вышло, но это был классный опыт. Очень много эмоций подарило то время», — поделился Александр Фролов.

#Новости#Хоккей#ХК Авангард#Спорт#Общество
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