Бывший капитан «Авангарда» рассказал об истерике Сумманена

Однако на вопрос о том, какой период игры в КХЛ он считает самым удачным, хоккеист ответил, что это были 2,5 года в «Авангарде». «У нас была боевая команда, и мы должны были стать чемпионами. К сожалению, не вышло, но это был классный опыт. Очень много эмоций подарило то время», — поделился Александр Фролов.