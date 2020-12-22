Выпавшей из маршрутки омской пенсионерке присудили крупную компенсацию

В Центральный районный суд обратилась омичка, которая в 2017 году выпала из маршрутки № 353: водитель начал движение с открытой дверью. Маршрутчик помог 74-летней женщине подняться, посадил ее в салон и довез до остановки «МСЧ — 11». Пассажиры помогли омичке выйти и довели ее до скамейки, с которой она не смогла подняться без помощи. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Женщина надеялась через суд взыскать страховое возмещение, компенсацию морального вреда, а также неустойку и штраф за то, что ее требования не стали удовлетворять в добровольном порядке. В итоге суд взыскал с перевозчика компенсацию за моральный ущерб и вред здоровью, а также 1,09 млн рублей штрафа. Ответчик оспорил решение в апелляционном порядке.
Прокурор, который участвовал в рассмотрении апелляции, обратил внимания на доказательства и показания свидетелей, подтверждающие получение травм во время инцидента с маршруткой.
«Размер компенсации морального вреда определен с учетом разумности и справедливости, возраста пострадавшей, степени тяжести полученных повреждений», — отметили в прокуратуре.
Судебный акт оставили без изменения, апелляционная жалоба ответчика не была удовлетворена.