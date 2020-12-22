Выпавшей из маршрутки омской пенсионерке присудили крупную компенсацию

В Центральный районный суд обратилась омичка, которая в 2017 году выпала из маршрутки № 353: водитель начал движение с открытой дверью. Маршрутчик помог 74-летней женщине подняться, посадил ее в салон и довез до остановки «МСЧ — 11». Пассажиры помогли омичке выйти и довели ее до скамейки, с которой она не смогла подняться без помощи. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.