Во что инвестируют россияне?

Несмотря на пандемию, число брокерских счетов на Московской бирже выросло в этом году на 4 миллиона и превысило 8 миллионов. Желание инвесторов одно — преумножить собственные накопления. Одна из причин этого тренда - снижение ставок по депозитам. При этом фондовые рынки с весны демонстрируют позитивную динамику, а американские рынки в ноябре и декабре показывают настоящее «бычье» ралли, обновляя рекордные отметки. Индекс S&P 500 с марта по декабрь прибавил 60%, а Nasdaq почти 80%. Индекс Мосбиржи в декабре вышел на новый исторический максимум и поднялся выше 3300 пунктов. Вместе с территориальным директором ИК «Фридом Финанс» в Омске Андреем Коноваловым рассмотрим наиболее эффективные инструменты фондового рынка как для начинающих, так и для опытных инвесторов.
«Фридом Финанс» - российская часть Freedom Holding Corp., которая более 10 лет успешно работает на отечественном и международных фондовых рынках. По данным Мосбиржи, число клиентов компании в РФ превышает 83 тысячи человек. Надежность брокера доказывает не только растущая база клиентов, но и наличие рейтингов от международных агентств. В декабре S&P Global Ratings подтвердило рейтинги ИК «Фридом Финанс» на уровне В-/В и пересмотрело прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.
Портфель из перспективных компаний
Российские инвесторы активно пополняют свою «копилку» на бирже паями инвестиционных фондов (ПИФы). Такой инструмент достаточно популярен и давно известен на рынке. По данным Мосбиржи, стоимость чистых активов биржевых фондов с начала года и по итогам ноября составила 116 млрд рублей. Сегодня инвесторам доступны 50 биржевых фондов: 34 биржевых ПИФа и 16 ETF. 62 млрд рублей было вложено инвесторами в биржевые фонды с начала 2020-го. Результат в три раза превышает показатель за весь 2019 год.
ИК «Фридом Финанс» предлагает два инструмента коллективных инвестиций: закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений» и биржевой паевой инвестфонд (БПИФ) «Лидеры технологий». Оба фонда были созданы управляющей компанией «Восток-Запад», а маркетмейкром выступила ИК «Фридом Финанс».
Пай «Лидеров технологий» позволяет войти в состав акционеров в десяти ведущих высокотехнологичных компаниях Америки. К слову, этот сектор в 2020 году показал самый большой рост и вывел американский индекс S&P 500 на исторические максимумы. В состав фонда входят Microsoft, Apple, PayPal, NVIDIA, Salesforce, Alphabet, Facebook, Amazon, Netflix и Adobe. На каждую организацию в портфеле приходится порядка 10%.
Фонд позволяет купить доли во всех десяти компаниях сразу и менее чем за 1 900 руб. Это выгодно для частного инвестора с небольшим капиталом. Например, покупка одной акции Apple обойдется почти в $123, Amazon —$3,2 тыс. БПИФ был запущен на Мосбирже в октябре 2019, где торгуется в рублях.
По данным портала Investfunds, «Лидеры технологий» занимают первое место по доходности среди других биржевых ПИФов. С начала текущего года она составила более 80%. По мнению экспертов «Фридом Финанс», есть все основания полагать, что доходность продолжит расти. Вторая волна коронавируса поспособствует росту компаний высокотехнологичного сектора.
Благодаря «Фонду первичных размещений» российские инвесторы могут принимать участие в перспективных IPO (первичных размещений акций) на американских биржах. Компании используют выход на биржу как альтернативу долговому финансирования для развития бизнеса, но и как большой шаг вперед.
В России участвовать в IPO неквалифицированным инвесторам невозможно. А для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно иметь подтвержденное профессиональное образование, опыт работы на фондовом рынке или не меньше 6 млн рублей на брокерском счете. А купить ПИФ, в состав которого включены акции нескольких компаний, которые недавно вышли на биржу может любой инвестор. Торги бумагами этого ЗПИФ стартовали в этом году сначала в июле на московской площадке (торгуется в рублях), а в сентябре он появился и на Санкт-Петербургской бирже (торгуется в долларах).
Примеры успешных IPO у всех на слуху — Beyond Meat, Zoom, Tesla и др. Американский рынок среди лидеров IPO: в год там проходят сотни размещений. Самостоятельно разобраться и выбрать перспективную компанию – довольно сложный процесс. Проще приобрести сразу портфель акций компаний, которые отобрали и проанализировали эксперты по рынку. Так, в состав ЗПИФ вошли акции на недавних IPO таких бизнесов, как Ozon Holdings (электронная коммерция), Telos Corp (разработчик ПО), Snowflake Inc (компания, предлагающая услуги по хранению и анализу данных в «облаке») и ряд других.
Рассмотреть покупку паев фонда стоит по ряду причин:
Сегодня стоимость бумаг фонда на Мосбирже составляет чуть более 2000 рублей.
ИИС без НДФЛ
С января 2015 года в России появились индивидуальные инвестиционные счета(ИИС) - брокерские счета с налоговыми льготами от государства. По данным ЦБ, в третьем квартале текущего года их число достигло 2,9 млн. С начала 2020-го на Московской бирже открыто почти 1,5 млн счетов, и есть все основания полагать, что тенденция к росту их числа сохранится.
1 января 2021 года вступает в силу закон о взимании НДФЛ с процентов по депозитам более 1 млн рублей. Открыть ИИС – доступный вариант, чтобы не потерять прибыль. Сумма, которая зачисляется на счет в течение календарного года, как раз ограничена 1 млн рублей. Владельцы ИИС также могут подать заявку на налоговые вычеты, но при одном условии: нельзя выводить средства со счета в течение трех лет.
На рынке представлены два типа счетов ИИС. Первый предусматривает возврат НДФЛ с зачисленной на счет суммы в пределах 400 тыс. рублей в год, то есть максимальный вычет составляет 52 тыс. рублей в год. Второй тип счетов полностью освобождается от налогов. Это означает НДФЛ в размере 13% с доходов, полученных по индивидуальному инвестиционному счету, отсутствует.
По данным Мосбиржи, оборот по счетам ИИС за 11 месяцев 2020 года превысил 1,2 трлн рублей. В структуре оборота 85% составили сделки с акциями, 9% – с облигациями, 5% – с биржевыми фондами. Основная доля ИИС – 97,8% – приходилась на брокерские счета, 2,2% составили счета доверительного управления. Кстати, на ИИС можно покупать и иностранные акции.
Долгосрочное инвестирование в ИИС — привлекательная возможность защитить накопления от обесценивания. Если собрать свой портфель из акций российских и американских «голубых фишек», дополнить консервативными вложениями в облигации и иностранную валюту — можно рассчитывать на неплохую доходность. А если рассматривать ИИС в перспективе десятилетий, пополнять его каждый год и докупать перспективными эмитентами, это позволит создать финансовую подушку после выхода на пенсию.
Кстати, Московская биржа ежемесячно публикует список бумаг, которые частные инвесторы покупают чаще всего. Актуальный российский «народный портфель» по итогам ноября состоял из акций «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Норникеля», «Сбербанка», «Аэрофлота», ВТБ, МТС, Mail.ru и «Сургутнефтегаза». Самые популярные у россиян бумаги иностранных компаний: Alibaba, Apple, Intel, Netflix, NVIDIA и Microsoft, Amazon, Pfizer, Tesla и Boeing.
Магазин акций на диване
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