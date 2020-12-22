Во что инвестируют россияне?

В России участвовать в IPO неквалифицированным инвесторам невозможно. А для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно иметь подтвержденное профессиональное образование, опыт работы на фондовом рынке или не меньше 6 млн рублей на брокерском счете. А купить ПИФ, в состав которого включены акции нескольких компаний, которые недавно вышли на биржу может любой инвестор. Торги бумагами этого ЗПИФ стартовали в этом году сначала в июле на московской площадке (торгуется в рублях), а в сентябре он появился и на Санкт-Петербургской бирже (торгуется в долларах).