Валенки не помогут. На Омск в конце недели обрушатся лютые морозы

В пятницу, 25 декабря, омичей ждет настоящий мороз: температура днем и ночью будет достигать -28 градусов, а по северу опустится до -35. Больше повезет восточным районам, где потеплеет до -18 градусов. Зато осадков в этот день почти не ожидается, а ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.