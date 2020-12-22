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Валенки не помогут. На Омск в конце недели обрушатся лютые морозы

Валенки не помогут. На Омск в конце недели обрушатся лютые морозы

22 декабря 2020, 18:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз до конца последней в этом году полноценной рабочей недели. К пятнице в регионе похолодает вплоть до -35 градусов, и все это время будет идти снег.

Завтра, 23 декабря, температура опустится максимум до -16 градусов, но при прояснении может похолодать до -24. Днем же вовсе может потеплеть до -2 градусов. Все это время в регионе будут мести метели, местами проступит изморозь. Ветер в течение дня будет юго-западный, западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут скорости до 19 м/с.

В четверг, 24 декабря, температура днем и ночью синхронизируется и будет колебаться от -5 до -10 градусов, местами понижаясь до -18. Местами пройдет умеренный снег, метель наконец закончится. Ветер установится западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

В пятницу, 25 декабря, омичей ждет настоящий мороз: температура днем и ночью будет достигать -28 градусов, а по северу опустится до -35. Больше повезет восточным районам, где потеплеет до -18 градусов. Зато осадков в этот день почти не ожидается, а ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

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