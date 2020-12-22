В Республике Хакасия объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Как сообщает infox.ru со ссылкой на информацию, имеющуюся в республиканском ГУ МЧС, 22 декабря метеорологи региона ожидают очень сильный ветер с порывами, достигающими 25 метров в секунду. В горах он может быть еще сильнее - до 30 метров в секунду.
По мнению спасателей, он может стать причиной сбоев в работе энергетики, связи и ЖКХ. Жители могут получить травмы. Поэтому людям рекомендуют переждать непогоду в помещениях. А если необходимо все же появиться на улице, надо держаться подальше от таких объектов, как металлические конструкции и щиты. Опасность могут представлять также деревья.