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В Республике Хакасия объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Республике Хакасия объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

22 декабря 2020, 17:43
Фото: pixabay.com
Жителей Республики Хакасия МЧС предупредило о приближающемся сильном ветре. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на информацию, имеющуюся в республиканском ГУ МЧС, 22 декабря метеорологи региона ожидают очень сильный ветер с порывами, достигающими 25 метров в секунду. В горах он может быть еще сильнее - до 30 метров в секунду.

По мнению спасателей, он может стать причиной сбоев в работе энергетики, связи и ЖКХ. Жители могут получить травмы. Поэтому людям рекомендуют переждать непогоду в помещениях. А если необходимо все же появиться на улице, надо держаться подальше от таких объектов, как металлические конструкции и щиты. Опасность могут представлять также деревья.

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