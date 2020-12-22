В Прикамье три лже-терапевта украли у пенсионерки 650 тысяч рублей

Как сообщает properm.ru, пожилая жительница Кунгура ждала в этот день прихода терапевта. Но неожиданно вместо одного врача пришли три женщины- «медика». Пока две отвлекали старушку «медицинскими манипуляциями», третья украла 650 тысяч рублей и ювелирные украшения, которые пенсионерка хранила дома.
С добычей злоумышленницы уехали на автомобиле в Пермь, но там они были задержаны полицейскими. В ходе обыска в машине была обнаружена большая часть денег и «ювелирка». В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 158 УК РФ (кража).