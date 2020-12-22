Город55
ГлавноеВсе новости
В Прикамье три лже-терапевта украли у пенсионерки 650 тысяч рублей

В Прикамье три лже-терапевта украли у пенсионерки 650 тысяч рублей

23 декабря 2020, 00:16
Фото: pixabay.com
В Пермском крае три цыганки, представившись медиками, украли у 77-летней пенсионерки 650 тысяч рублей.

Как сообщает properm.ru, пожилая жительница Кунгура ждала в этот день прихода терапевта. Но неожиданно вместо одного врача пришли три женщины- «медика». Пока две отвлекали старушку «медицинскими манипуляциями», третья украла 650 тысяч рублей и ювелирные украшения, которые пенсионерка хранила дома.

С добычей злоумышленницы уехали на автомобиле в Пермь, но там они были задержаны полицейскими. В ходе обыска в машине была обнаружена большая часть денег и «ювелирка». В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 158 УК РФ (кража).

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57