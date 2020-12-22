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В Омске внезапно умер известный адвокат

В Омске внезапно умер известный адвокат

22 декабря 2020, 17:30
Фото: Pixabay
Адвокат Юрий Власов скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщили в Омской городской коллегии адвокатов.

Юрий Власов был членом правления ОРО МОО «Союз Десантников», председателем контрольно-ревизионной комиссии ОРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»», участвовал в деятельности ветеранских общественных организаций. Занимался организацией торжественных мероприятий к памятным датам, стал инициатором создания «Сквера ВДВ».

«Всю свою сознательную жизнь Юрий Анатольевич посвятил служению закону, торжеству добра и справедливости. Его отличали высокий профессионализм, исключительная порядочность, доброта, отзывчивость, стремление прийти на помощь в трудную минуту, творческое отношение к делу», - рассказали коллеги и единомышленники.

Прощание состоится 23 декабря в 11:00-12:00 в доме траурных обрядов (ул. 10 Лет Октября, д. 208 в).

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Юрия Власова.

#Новости#Смерть#Общество
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