В Омске внезапно умер известный адвокат

Юрий Власов был членом правления ОРО МОО «Союз Десантников», председателем контрольно-ревизионной комиссии ОРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»», участвовал в деятельности ветеранских общественных организаций. Занимался организацией торжественных мероприятий к памятным датам, стал инициатором создания «Сквера ВДВ».
«Всю свою сознательную жизнь Юрий Анатольевич посвятил служению закону, торжеству добра и справедливости. Его отличали высокий профессионализм, исключительная порядочность, доброта, отзывчивость, стремление прийти на помощь в трудную минуту, творческое отношение к делу», - рассказали коллеги и единомышленники.
Прощание состоится 23 декабря в 11:00-12:00 в доме траурных обрядов (ул. 10 Лет Октября, д. 208 в).
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Юрия Власова.