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В Омске отмечен шокирующий рост цен на сахар

В Омске отмечен шокирующий рост цен на сахар

22 декабря 2020, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
По состоянию на 18 декабря, с начала 2020 года сахар в Омской области подорожал на 82%. Такие данные привели в Росстате.

По данным федерального ведомства на 18 декабря 2020 года, в Омской области килограмм сахара стоит в среднем 53,06 рублей. Это дороже, чем по стране в целом – на 22 копейки. Но при этом на 1,36 рублей дешевле, чем в среднем по СФО. Если сравнить с ценами, которые были актуальны на начало 2020 года, сахар в Омске подорожал значительно: на 23,91 рубля, или на 82%.

Напомним, ранее на федеральном уровне был поднят вопрос о «заморозке» цен на сахар и подсолнечное масло. Как скажется инициатива на кошельках омичей, порассуждали эксперты в материале Города55.

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#Новости#Цены#Продукты#Статистика#Общество
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