В Омске отмечен шокирующий рост цен на сахар

По данным федерального ведомства на 18 декабря 2020 года, в Омской области килограмм сахара стоит в среднем 53,06 рублей. Это дороже, чем по стране в целом – на 22 копейки. Но при этом на 1,36 рублей дешевле, чем в среднем по СФО. Если сравнить с ценами, которые были актуальны на начало 2020 года, сахар в Омске подорожал значительно: на 23,91 рубля, или на 82%.