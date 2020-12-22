В Омске 12 человек оказались в ловушке из-за пожара

Накануне вечером начался пожар в девятиэтажном доме на Кемеровской. Первые пожарные расчеты приехали на место за пять минут, до их прибытия эвакуировались 39 жильцов, в том числе два ребенка. 12 человек не смогли выбраться самостоятельно из-за плотного задымления на шестом этаже, где находился очаг возгорания. Покинуть дом омичам помогли сотрудники МЧС.
Квартира, где начался пожар, был пустой, входную дверь пришлось вскрыть. В очаге возгорания находилась розетка. Точная причина происшествия устанавливается; по предварительным данным, квартира загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования. Огонь повредил вещи домашнего обихода, отделку, мебель на площади 10 квадратных метров, стены оказались закопчены.
Как рассказали в МЧС, на место выезжали 40 человек личного состава, было задействоно 8 единиц техники.