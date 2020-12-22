В Омске 12 человек оказались в ловушке из-за пожара

Накануне вечером начался пожар в девятиэтажном доме на Кемеровской. Первые пожарные расчеты приехали на место за пять минут, до их прибытия эвакуировались 39 жильцов, в том числе два ребенка. 12 человек не смогли выбраться самостоятельно из-за плотного задымления на шестом этаже, где находился очаг возгорания. Покинуть дом омичам помогли сотрудники МЧС.