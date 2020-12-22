В Минздраве прокомментировали жалобу омича на питание в детском стационаре

«В стационаре две лестницы, одна из них предназначена для передвижения сотрудников и пациентов, а вторая сейчас используется как служебная, по ней, как раз, и поднимают продукты, — объяснили в Минздраве. — Эта мера предпринята в рамках защиты от распространения коронавирусной инфекции и введена на днях».