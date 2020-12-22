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В Минздраве прокомментировали жалобу омича на питание в детском стационаре

В Минздраве прокомментировали жалобу омича на питание в детском стационаре

22 декабря 2020, 13:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В министерстве здравоохранения рассказали, что служебную лестницу используют для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также руководство лечебного учреждения проведет проверку после обнаружения волос в тарелке с мясом.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области Городу55 прокомментировали жалобу омича, который рассказал о проблемах с питанием в детском инфекционном стационаре ГБ № 1. В ведомстве рассказали, что автор сфотографировал краткосрочный момент передачи готовых блюд из пищеблока, который находится вне здания стационара.

«В стационаре две лестницы, одна из них предназначена для передвижения сотрудников и пациентов, а вторая сейчас используется как служебная, по ней, как раз, и поднимают продукты, — объяснили в Минздраве. — Эта мера предпринята в рамках защиты от распространения коронавирусной инфекции и введена на днях».

Сегодня там пообещали сделать стол, на который будут выставлять кастрюли с кашами, супами, вторыми блюдами и емкости с хлебом. Также в ведомстве отметили, что администрация учреждения начала проверку норм хранения и приготовления пищи, а также соблюдения санитарных стандартов.

«Жалоб на невкусную еду или инородные предметы в ней ранее не поступало. Мы благодарим неравнодушного омича за то, что он обратил внимание на этот серьезнейший вопрос, который обязательно будет решен», — добавили в министерстве.

#Новости#Минздрав#Больница#Общество#Омск сегодня
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