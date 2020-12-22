В Минздраве прокомментировали жалобу омича на питание в детском стационаре

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области Городу55 прокомментировали жалобу омича, который рассказал о проблемах с питанием в детском инфекционном стационаре ГБ № 1. В ведомстве рассказали, что автор сфотографировал краткосрочный момент передачи готовых блюд из пищеблока, который находится вне здания стационара.
«В стационаре две лестницы, одна из них предназначена для передвижения сотрудников и пациентов, а вторая сейчас используется как служебная, по ней, как раз, и поднимают продукты, — объяснили в Минздраве. — Эта мера предпринята в рамках защиты от распространения коронавирусной инфекции и введена на днях».
Сегодня там пообещали сделать стол, на который будут выставлять кастрюли с кашами, супами, вторыми блюдами и емкости с хлебом. Также в ведомстве отметили, что администрация учреждения начала проверку норм хранения и приготовления пищи, а также соблюдения санитарных стандартов.
«Жалоб на невкусную еду или инородные предметы в ней ранее не поступало. Мы благодарим неравнодушного омича за то, что он обратил внимание на этот серьезнейший вопрос, который обязательно будет решен», — добавили в министерстве.