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В больницу Пензы пришло медицинское оборудование за 16 миллионов рублей

В больницу Пензы пришло медицинское оборудование за 16 миллионов рублей

23 декабря 2020, 00:25
Фото: pixabay.com
Клиническая больница №: имени Захарьина города Пенза получила нейроэндоскопическую стойку с набором гибких и жестких нейроэндоскопов. 16 миллионов рублей на приобретение медицинской техники выделил федеральный бюджет.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства, аппаратура пришла по нацпроекту «Здравоохранение». На стойке есть видеокамера с высоким разрешением и окуляром, с помощью которой происходит процедура вакуумного забора внутримозговых гематом. Новое оборудование сделает процесс проще и безопаснее.

Также при помощи данного аппарата можно производить ряд других операций на головном мозге, на которые раньше уходило несколько часов. Сейчас их можно будет проводить в течение примерно получаса.

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