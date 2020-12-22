В больницу Пензы пришло медицинское оборудование за 16 миллионов рублей

Как сообщает infox.ru со ссылкой на информацию пресс-службы регионального правительства, аппаратура пришла по нацпроекту «Здравоохранение». На стойке есть видеокамера с высоким разрешением и окуляром, с помощью которой происходит процедура вакуумного забора внутримозговых гематом. Новое оборудование сделает процесс проще и безопаснее.
Также при помощи данного аппарата можно производить ряд других операций на головном мозге, на которые раньше уходило несколько часов. Сейчас их можно будет проводить в течение примерно получаса.