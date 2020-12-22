«У больного мания преследования». Песков прокомментировал видео Навального

Обращаясь к журналистам, представитель Кремля отметил, что озвучивает свою личную точку зрения.
«В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», — заявил пресс-секретарь главы государства.
Зацикленность на «собственной гульфиковой зоне» он назвал проявлением по Фрейду. Именно так и посоветовал Песков относиться к высказываниям и расследованиям Алексея Навального.
Напомним, 21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео, где запечатлен телефонный разговор с якобы сотрудником ФСБ, который, как утверждает блогер, причастен к его возможному отравлению. По итогам беседы Навальный предположил, что отравляющее вещество было нанесено на его нижнее белье.
Позже это видео прокомментировали в ФСБ. Там назвали подобные сообщения, опубликованные Навальным, подделкой и провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности.