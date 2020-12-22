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«У больного мания преследования». Песков прокомментировал видео Навального

«У больного мания преследования». Песков прокомментировал видео Навального

22 декабря 2020, 16:48
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 декабря заявил журналистам, что оппозиционный блогер Алексей Навальный страдает манией величия и преследования.

Обращаясь к журналистам, представитель Кремля отметил, что озвучивает свою личную точку зрения.

«В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Зацикленность на «собственной гульфиковой зоне» он назвал проявлением по Фрейду. Именно так и посоветовал Песков относиться к высказываниям и расследованиям Алексея Навального.

Напомним, 21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео, где запечатлен телефонный разговор с якобы сотрудником ФСБ, который, как утверждает блогер, причастен к его возможному отравлению. По итогам беседы Навальный предположил, что отравляющее вещество было нанесено на его нижнее белье.

Позже это видео прокомментировали в ФСБ. Там назвали подобные сообщения, опубликованные Навальным, подделкой и провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности.

#Новости#Алексей Навальный#Общество
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