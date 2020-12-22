Предприниматели Омского района получат гранты на развитие бизнеса

Победителями конкурса на предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства в 2020 году будут реализованы следующие проекты:
- «Организация пчеловодческого хозяйства в с. Надеждино Омского района»;
- «Открытие ремесленной мастерской по лозоплетению и ландшафтному дизайну на территории Андреевского сельского поселения Омского района»;
- «Услуги по бурению скважин под воду и монтаж свай для фундамента в частных секторах и загородных участках»;
- «Организация деятельности предприятий общественного питания по прочим видам организации питания на территории Лузинского с/п в Омском районе»;
- «Открытие спортивного клуба «Черный Пояс» в Троицком сельском поселении Омского района»;
- «Открытие социальной парикмахерской в Троицком сельском поселении Омского района»;
- «Мини-цех по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка (Морозовского с/п)»;
- «Открытие кролиководческой фермы в п. Новоомский Омского района»;
- «Оказание жилищно-коммунальных услуг (услуги по подключениюк водоснабжению)».
- «Открытие швейного мини-цеха для производства постельного бельяв Комсомольском сельском поселении».