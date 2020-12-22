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Предприниматели Омского района получат гранты на развитие бизнеса

Предприниматели Омского района получат гранты на развитие бизнеса

22 декабря 2020, 13:38
Фото: омскийрайон.рф
21 декабря в администрации Омского муниципального района десять молодых предпринимателей подписали соглашения, в соответствии с которыми они получат грант в размере 400 тысяч рублей каждому.

Победителями конкурса на предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства в 2020 году будут реализованы следующие проекты:

- «Организация пчеловодческого хозяйства в с. Надеждино Омского района»;

- «Открытие ремесленной мастерской по лозоплетению и ландшафтному дизайну на территории Андреевского сельского поселения Омского района»;

- «Услуги по бурению скважин под воду и монтаж свай для фундамента в частных секторах и загородных участках»;

- «Организация деятельности предприятий общественного питания по прочим видам организации питания на территории Лузинского с/п в Омском районе»;

- «Открытие спортивного клуба «Черный Пояс» в Троицком сельском поселении Омского района»;

- «Открытие социальной парикмахерской в Троицком сельском поселении Омского района»;

- «Мини-цех по выпуску кулинарных и хлебобулочных изделий в деревне Ракитинка (Морозовского с/п)»;

- «Открытие кролиководческой фермы в п. Новоомский Омского района»;

- «Оказание жилищно-коммунальных услуг (услуги по подключениюк водоснабжению)».

- «Открытие швейного мини-цеха для производства постельного бельяв Комсомольском сельском поселении».

#Новости#Общество
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