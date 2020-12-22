Омский район получил партию мусорных контейнеров

«При содействии администрации Омского муниципального района, на этой неделе в наше поселение были доставлены новые пластиковые контейнеры для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 м³», – говорится тексте, опубликованном на сайте Омского района.
По словам главы Омского района Геннадия Долматова, речь идет о поставке более 200 мусорных контейнеров. Их распределили между населенными пунктами, согласно текущим потребностям.
«Нужно понимать, что это не финальная партия и в дальнейшем мы планируем приобрести еще. Наша задача – площадка в удобном месте от каждого дома и ровно в таком количестве баков на территории, чтобы они не успевали переполняться до вывоза», – заявил Геннадий Долматов.
Контейнеры желтого цвет предназначены для раздельного сбора мусора.