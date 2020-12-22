Омский район получил партию мусорных контейнеров

«Нужно понимать, что это не финальная партия и в дальнейшем мы планируем приобрести еще. Наша задача – площадка в удобном месте от каждого дома и ровно в таком количестве баков на территории, чтобы они не успевали переполняться до вывоза», – заявил Геннадий Долматов.