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Омский район получил партию мусорных контейнеров

Омский район получил партию мусорных контейнеров

22 декабря 2020, 13:24
Фото: омскийрайон.рф
В субботу, 12 декабря в группе «Чернолучинское городское поселение» соцсети «ВКонтакте» опубликовано сообщение о поставке партии мусорных контейнеров. Новые баки закупили по инициативе Омского района.

«При содействии администрации Омского муниципального района, на этой неделе в наше поселение были доставлены новые пластиковые контейнеры для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 м³», – говорится тексте, опубликованном на сайте Омского района.

По словам главы Омского района Геннадия Долматова, речь идет о поставке более 200 мусорных контейнеров. Их распределили между населенными пунктами, согласно текущим потребностям.

«Нужно понимать, что это не финальная партия и в дальнейшем мы планируем приобрести еще. Наша задача – площадка в удобном месте от каждого дома и ровно в таком количестве баков на территории, чтобы они не успевали переполняться до вывоза», – заявил Геннадий Долматов.

Контейнеры желтого цвет предназначены для раздельного сбора мусора.

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