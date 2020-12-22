Омский НПЗ подвел промежуточные итоги по программе «Чистый воздух»

В ходе Экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Омской области специалисты Омского НПЗ «Газпром нефти» представили достижения в реализации проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». С 2008 года на предприятии продолжается модернизация, благодаря чему уже удалось снизить воздействие на окружающую среду на 36%. После завершения девяти проектов, входящих в «Чистый воздух», влияние на экологию уменьшится на 28%.
Компания «Газпром нефть» инвестировала в природоохранные проекты ОНПЗ более 100 млрд рублей. Эта сумма составляет четвертую часть бюджета программы «Чистый воздух» и более 90% вложений со стороны омских предприятий.
Сейчас на заводе уже ввели в эксплуатацию систему фильтрации малой установки каталитического крекинга. Производственный комплекс оснастили блоком системы водяной очистки. Также специалисты построили комплекс для экологичного налива продукции. Кроме того, завершились работы по герметизации системы отгрузки топлива. Отметим, что ОНПЗ внедряет специальную систему мониторинга воздуха, которая напрямую передает показатели в Росприроднадзор.
На заводе продолжается активное строительство биологических очистных сооружений «Биосфера». Благодаря многоступенчатой системе вода будет очищаться почти до 100%. А с помощью замкнутого цикла водопотребления уменьшится нагрузка на городские очистные сооружения.
«Омский НПЗ ответственно относится к продолжению программы экологической модернизации. Мы давно осознали, что инвестиции в экологию — это выгодно. Природоохранные проекты всегда связаны с экономией ценных ресурсов и позволяют повысить эффективность работы», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что ОНПЗ первым среди предприятий Омской области подписал соглашение с областным Минприроды, согласно которому завод и далее участвовать в работе по улучшению экологической ситуации в регионе.
«На примере Омского НПЗ мы видим, как бизнес реализует на территории региона серьезные и дорогостоящие природоохранные программы, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. — Благодаря экологически ориентированной работе предприятия Омская область сегодня в числе наиболее активных субъектов в реализации федерального проекта «Чистый воздух».
Напомним, что согласно проекту «Чистый воздух» к 2024 году планируется снизить объем вредных выбросов в 12 российских городах. Речь идет об Омске, Челябинске, Чите, Магнитогорске, Красноярске, Братске, Череповце, Липецке, Нижнем Тагиле, Медногорске, Норильске и Новокузнецке. Количество выбросов в омском регионе должно снизиться на 20%.