Омский НПЗ подвел промежуточные итоги по программе «Чистый воздух»

В ходе Экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Омской области специалисты Омского НПЗ «Газпром нефти» представили достижения в реализации проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». С 2008 года на предприятии продолжается модернизация, благодаря чему уже удалось снизить воздействие на окружающую среду на 36%. После завершения девяти проектов, входящих в «Чистый воздух», влияние на экологию уменьшится на 28%.