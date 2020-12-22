Омский метромост обнесли колючей проволокой

Проволоку рабочие устанавливали на сетку, которую также недавно установили у опор метромоста. Для чего такие меры — не сообщается, и омичи искренне удивились такому «украшению».
«Метромост посадили в концлагерь. А то еще из Омска сбежит», — высказался по этому поводу один из омичей.
Впрочем, нашлись и те, кто объяснил, что опоры одного из главных мостов города обносят колючей проволокой вполне обоснованно: "Мосты в России - стратегические объекты, а опоры - конструктивная часть моста", - пояснил другой омич. Однако остается непонятным, почему работы провели только сейчас, спустя более 10 лет после строительства моста.
В комментариях также отозвались и оптимистично настроенные омичи. Они уверены, что такие меры предосторожности предприняли, чтобы к опорам или вентиляционным шахтам не могли добраться подростки. А кто-то посчитал, что проволока - это новогодняя гирлянда.
Никаких комментариев от мэрии на этот счет пока не поступало.