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Омский метромост обнесли колючей проволокой

Омский метромост обнесли колючей проволокой

22 декабря 2020, 19:54
Фото: "Омск ВК"
Горожане заметили у метромоста рабочих, которые обносят опоры моста колючей проволокой. Фотографиями происходящего омичи поделились в соцсетях.

Проволоку рабочие устанавливали на сетку, которую также недавно установили у опор метромоста. Для чего такие меры — не сообщается, и омичи искренне удивились такому «украшению».

«Метромост посадили в концлагерь. А то еще из Омска сбежит», — высказался по этому поводу один из омичей.

Впрочем, нашлись и те, кто объяснил, что опоры одного из главных мостов города обносят колючей проволокой вполне обоснованно: "Мосты в России - стратегические объекты, а опоры - конструктивная часть моста", - пояснил другой омич. Однако остается непонятным, почему работы провели только сейчас, спустя более 10 лет после строительства моста.

В комментариях также отозвались и оптимистично настроенные омичи. Они уверены, что такие меры предосторожности предприняли, чтобы к опорам или вентиляционным шахтам не могли добраться подростки. А кто-то посчитал, что проволока - это новогодняя гирлянда.

Никаких комментариев от мэрии на этот счет пока не поступало.

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