Омский метромост обнесли колючей проволокой

Впрочем, нашлись и те, кто объяснил, что опоры одного из главных мостов города обносят колючей проволокой вполне обоснованно: "Мосты в России - стратегические объекты, а опоры - конструктивная часть моста", - пояснил другой омич. Однако остается непонятным, почему работы провели только сейчас, спустя более 10 лет после строительства моста.