Омичам напомнили о суровом наказании за «подпольные» новогодние вечеринки

«Я уверен, что, если кто-то хочет провести время и положительные эмоции, лучше сделать это в спокойной обстановке, не оглядываясь и не подвергая себя неприятным моментам, которые могут возникнуть после визита контролирующих органов. Это уже не совсем праздник. Владельцы и организаторы будут подвергнуты серьезному административному штрафу. Надо с пониманием отнестись к этой обстановке, время диктует нам», - подчеркнул Юрий Чистяков.