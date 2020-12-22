Омичам напомнили о суровом наказании за «подпольные» новогодние вечеринки

Как отметил представитель министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков, в предпраздничный и праздничный период в регионе усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Проверки будут организовывать представители правоохранительных органов, мэрии, областного правительства. Как напомнил чиновник, корпоративные и другие досуговые мероприятия в настоящее время запрещены.
«Я уверен, что, если кто-то хочет провести время и положительные эмоции, лучше сделать это в спокойной обстановке, не оглядываясь и не подвергая себя неприятным моментам, которые могут возникнуть после визита контролирующих органов. Это уже не совсем праздник. Владельцы и организаторы будут подвергнуты серьезному административному штрафу. Надо с пониманием отнестись к этой обстановке, время диктует нам», - подчеркнул Юрий Чистяков.
Как сообщалось ранее, за неделю было выявлено девять баров и ресторанов, которые работали в период с 00:00 до 06:00, несмотря на действующий запрет. С начала пандемии сумма штрафов в отношении граждан превысила 11 млн рублей, ИП и юрлиц – 5 млн рублей.