Омич сломал лицо обидчику соседки

Тело мужчины нашли 20 декабря в квартире дома в поселке Крутая Горка под Омском. Как выяснилось, за несколько минут до своей смерти он без причины избил свою сожительницу, и та сбежала от него к соседям. Отмечается, что погибший регулярно избивал свою мать и других сожительниц, а также свою бывшую супругу.