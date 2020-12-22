Омич сломал лицо обидчику соседки

Тело мужчины нашли 20 декабря в квартире дома в поселке Крутая Горка под Омском. Как выяснилось, за несколько минут до своей смерти он без причины избил свою сожительницу, и та сбежала от него к соседям. Отмечается, что погибший регулярно избивал свою мать и других сожительниц, а также свою бывшую супругу.
В компании соседей, у которых хотела спастись сельчанка, находился 37-летний боксер-любитель. Он предложил девушке свою помощь, после чего поднялся к обидчику в квартиру и несколько раз ударил его кулаком в лицо.
В итоге мужчина получил перелом костей черепа и скончался на месте. Его сожительница вызвала скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Подозреваемый в избиении признался следователям в произошедшем и на месте происшествия подтвердил свои показания. Сейчас решается вопрос об избрании омичу меры пресечения. Отмечается, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь на него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
В Следственном комитете добавили, что во время расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе и факторы, которые поспособствовали совершению преступления. Характеристику личности погибшего также возьмут во внимание.