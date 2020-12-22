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Омич пойдет под суд за кражу дизельного топлива из большегрузов

Омич пойдет под суд за кражу дизельного топлива из большегрузов

22 декабря 2020, 11:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина дважды воровал топливо из грузовиков. Общая сумма ущерба составила 46 тыс рублей, сообщает прокуратура Омской области.

Тюкалинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ставропольского края. Он обвиняется в краже и грабеже.

Следователи предварительно установили, что 46-летний мужчина по ночам воровал дизельное топливо из топливных баков припаркованных грузовиков. Для этого он установил на автомобиль Lada Largus емкость объемом 800 литров, а также электронасос со шлангом и заправочным пистолетом.

В октябре с помощью этих устройств он дважды похитил дизельное топливо на территории Тюкалинского района. Мужчине удалось украсть 910 литров на общую сумму 43 тыс рублей. При этом в одном из случаев его застали на месте преступления, но он сбежал.

В дальнейшем полицейским удалось установить его личность. Автомобиль с приспособлениями у него изъяли до решения суда. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

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