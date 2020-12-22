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Навальный выпустил новое «расследование», в ФСБ опровергли приведенные в нем факты

Навальный выпустил новое «расследование», в ФСБ опровергли приведенные в нем факты

22 декабря 2020, 11:34
Фото: скриншот интервью на канале "вДудь"
Оппозиционный блогер Алексей Навальный позвонил якобы сотруднику ФСБ и обсудил ситуацию со своим возможным отравлением. В Федеральной службе безопасности назвали этот ролик провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб.

В своем ролике блогер сообщил, что нашел номер телефона некоего Константина Кудрявцева, и от имени помощника секретаря Совета безопасности РФ позвонил ему. Этот человек, уверяет Навальный, является сотрудником ФСБ. На многие вопросы собеседник блогера отвечал уклончиво, не говоря ничего конкретного.

Однако в итоге сообщил, что проводил «обработку» одежды Навального. Больше всего внимания уделили трусам оппозиционера. В целом ситуацию собеседник назвал «стечением обстоятельств» — пилоты быстро посадили самолет, а врачи скорой вовремя провели первичные мероприятия.

В конце видео Алексей Навальный поблагодарил пилотов самолета и омских врачей, которые спасли ему жизнь.

В ФСБ прокомментировали ролик, где приводится аудиозапись разговора с человеком, которого блогер назвал Константином Кудрявцевым. Там назвали видео провокацией и подделкой.

«Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб. Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву 20 августа. В итоге пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Омске. Из аэропорта блогера увезли на машине скорой помощи в БСМП № 1. Навального ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Позже его госпитализировали в немецкую клинику.

Сам блогер считает случившееся с ним спланированным отравлением. При этом в омской больнице основным диагнозом называлось нарушение углеводного обмена.

#Новости#Алексей Навальный#Общество
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