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Нарколог: женщины в России склонны к латентному алкоголизму

Нарколог: женщины в России склонны к латентному алкоголизму

22 декабря 2020, 23:37
Фото: pixabay.com
Нарколог Ольга Коротина рассказала, почему женщины в России и во всем мире склонны к латентному алкоголизму.

NEWS.ru сообщает, что основная причина проблемы заключается в том, что женщинам для опьянения нужно гораздо меньше алкоголя, чем мужчинам. Поэтому у них создается ошибочное представление о безопасности употребления алкогольных напитков в небольших дозах.

Нарколог подчеркнула, что когда женщина принимает алкоголь, у нее возникает ложное чувство подкрепления - проблемы становятся не такими глобальными, страх и тревога притупляются. Они запоминают это состояние и начинают чаще прибегать к легким алкогольным напиткам, чтобы отвлечься. Поэтому, если мужчины алкоголизируются основательно, то женщины чаще страдают латентным алкоголизмом. Иногда заболевание перетекает в более тяжелую стадию.

При этом специалист подчеркнула, что у женского алкоголизма более тяжелые социальные последствия, поскольку от женщин зависит воспитание детей, а также выполнение многих других обязанностей.

Ранее сообщалось, что самый большой процент женщин, злоупотребляющих алкоголем, в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Архангельской области.

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