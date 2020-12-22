Нарколог: женщины в России склонны к латентному алкоголизму

Нарколог подчеркнула, что когда женщина принимает алкоголь, у нее возникает ложное чувство подкрепления - проблемы становятся не такими глобальными, страх и тревога притупляются. Они запоминают это состояние и начинают чаще прибегать к легким алкогольным напиткам, чтобы отвлечься. Поэтому, если мужчины алкоголизируются основательно, то женщины чаще страдают латентным алкоголизмом. Иногда заболевание перетекает в более тяжелую стадию.