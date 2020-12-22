На рынке фармацевтическом рынке участились случаи манипулиции

При этом, как выяснилось, препарат не уникальный продукт самого «Эвалара». В инструкции указывается, что производителем капсул выступает компания AB-BIOTICS, S.A. из Испании, а “Эвалар” берет на себя только упаковку продукции под своей торговой маркой в РФ. Но если изучить, как выглядит этот препарат в испанских аптеках, и прочитать текст на коробке, то обнаружится, что капсулы – всего лишь пищевая добавка, не имеющая никакого отношения к медикаментам.