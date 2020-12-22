На рынке фармацевтическом рынке участились случаи манипулиции

Один из таких препаратов – продукт предприятия “Эвалар”, что вызвало большое число вопросов у специалистов.
Препарат "ОРВИС Пробиотик" якобы предназначается “для здоровья дыхательных путей”. Как гласит описание от производителя, в каждой капсуле препарата находится один миллиард пробиотических организмов Lactobacillus plantarum DR7, помогающих бороться с золотистым стафилококком в дыхательных путях, а также нормализующих баланс микрофлоры кишечника и повышающих иммунные силы организма, пишут «Новые известия».
В соответствии с данными интернет-порталов лактобактерии плантарум являются молочнокислыми бактериями, помогающими при дисбактериозе кишечника, но они никоим образом не воздействуют на легочные инфекции. При этом производитель называет влияние на легкие самым главным действием препарата, ссылаясь на исследование Американской научной ассоциации. В итоге якобы было получено доказательство, что лактобактерии плантарум DR7 “уменьшают длительность воспалений, сокращают период и частоту заболеваний легких”, работая лучше, чем антибиотики.
При этом, как выяснилось, препарат не уникальный продукт самого «Эвалара». В инструкции указывается, что производителем капсул выступает компания AB-BIOTICS, S.A. из Испании, а “Эвалар” берет на себя только упаковку продукции под своей торговой маркой в РФ. Но если изучить, как выглядит этот препарат в испанских аптеках, и прочитать текст на коробке, то обнаружится, что капсулы – всего лишь пищевая добавка, не имеющая никакого отношения к медикаментам.
То, что "ОРВИС Пробиотик" не может оказывать влияние на легкие человека, также подтвердил доктор медицинских наук, профессор, советник руководителя Центрального НИИ туберкулеза, врач-пульмонолог Игорь Степанян. По его словам, БАД на основе молочнокислых бактерий может быть эффективной при кишечных проблемах, но никак не способна проникать в легкие и побороть в них золотистый стафилококк.
“Антибиотики призваны сражаться со страшными бактериями, и они это делают. Препараты для нормализации работы желудочно-кишечного тракта в лучшем случае повысят иммунитет у здоровых людей, но бороться с заболеваниями они не могут”, - пояснил эксперт.
«Я бы назвал описание и рекламу препарата «ОРВИС Пробиотик» ловко подобранными словами, чтобы заинтересовать потребителей», - сказал профессор.
В последние годы «Эвалар» практически не регистрирует свои продукты на территории России, а выбирает для данных целей Казахстан и Армению. Это может быть связано с большим количеством претензий со стороны покупателей и к качеству препаратов, и к качеству рекламы. Производитель часто присваивал медикаментам свойства, которых нет, в итоге в прошедшем году ФАС признала предприятие виновным в нарушении закона о рекламе.
Следует отметить, что за последние десять лет размер выручки ЗАО «Эвалар» вырос в два раза, а налог на прибыль по какой-то причине уменьшился. Так, в 2010 году на рубль выручки приходилось 32 копейки налогооблагаемой прибыли, а в 2019 году – менее 10 копеек.