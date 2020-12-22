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На полигоне под Омском начнут испытания двигателей для нового самолета Ил-114-300

На полигоне под Омском начнут испытания двигателей для нового самолета Ил-114-300

22 декабря 2020, 19:03
Фото: www.omskportal.ru
На полигоне в Крутой Горке под Омском начнутся испытания двигателей для нового самолета Ил-114-300. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, для этого запустили стенд испытаний при разных режимах, в том числе и с перегрузками.

Испытания в Омске проходят по договоренности с АО «Объединенная Двигателестроительная Корпорация» Омского мотростроительного объединения им. П. И. Баранова. Ранее в Крутой Горке уже испытывали двигатели первой модификации ТВ7-117, и материальная база позволила быстро подготовить новые испытания двигателей ТВ7-117СТ.

Предполагается, что в год на стенде будут проходить испытания 50 новых двигателей, которые позже установят на новые Ил-114-300. Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1500 км, в воздухе он может находиться до 9 часов.

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