На полигоне под Омском начнут испытания двигателей для нового самолета Ил-114-300

Испытания в Омске проходят по договоренности с АО «Объединенная Двигателестроительная Корпорация» Омского мотростроительного объединения им. П. И. Баранова. Ранее в Крутой Горке уже испытывали двигатели первой модификации ТВ7-117, и материальная база позволила быстро подготовить новые испытания двигателей ТВ7-117СТ.
Предполагается, что в год на стенде будут проходить испытания 50 новых двигателей, которые позже установят на новые Ил-114-300. Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1500 км, в воздухе он может находиться до 9 часов.