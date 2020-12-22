Михаил Дегтярев проинспектировал работу медучреждений Хабаровска

Главной проблемой, о которой он узнал при посещении медучреждений, оказалась нехватка кадров. Ее ощущают и врачи, и пациенты. Так, в поликлинике № 11, к которой приписано более 100 тысяч человек, то есть каждый шестой житель Хабаровска, из 56 ставок участковых терапевтов 33 оказались не занятыми. Это при том, что многие работающие врачи переболели или сейчас болеют COVID-19, пишет amurpress.ru.
Это во многом является причиной того, что хабаровчане не могут вызвать врача на дом и долго ждут приема в поликлинике.
По словам главного врача медицинского учреждения Ольги Костиной, в поликлинике удалось сократить время ожидания в очереди до 20 минут и развести потоки пациентов. Теперь там есть две отдельные регистратуры - для узких специалистов и для терапевтов.
Сейчас в поликлинике на выездах работают четыре бригады, и прибытие врачей на дом может задерживаться на сутки. «Это значит, что если к вам не приехали на вызов в тот же день, обязательно приедут на следующий», - пояснила главврач.
В амбулатории Дегтяреву показали пункт выдачи лекарств, которые назначают проходящим лечение амбулаторно пациентам, и рассказали о работе по новой методике с «калькулятором пневмоний». Данное программное обеспечение дает возможность быстро ставить диагноз и назначать лечение.
В горбольнице № 11 медики тоже работают практически на износ. Здесь расположено 300 коек для лечения больных с COVID-19. Медицинское учреждение переполнено, пациенты размещены и в коридорах, и в комнатах, предназначенных для медицинского персонала. Врачам приходится бороться за их жизнь в тяжелейших условиях. Большинство работает сменами сутки через сутки, многие на двух-трех ставках. Но даже при этом, по словам главного врача, всех больных полностью обеспечили лекарствами, они проходят необходимые процедуры.
Пациенты, которые поправляются, сообщили Дегтяреву, что понимают ситуацию и не имеют претензий к медикам.
Врио губернатора пообещал врачам, что все положенные выплаты за работу с больными COVID-19 они получат до конца года. Он принес извинения в связи со сбоем, который привел к серьезным задержкам в перечислении денег за октябрь.