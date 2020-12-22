Михаил Дегтярев проинспектировал работу медучреждений Хабаровска

Главной проблемой, о которой он узнал при посещении медучреждений, оказалась нехватка кадров. Ее ощущают и врачи, и пациенты. Так, в поликлинике № 11, к которой приписано более 100 тысяч человек, то есть каждый шестой житель Хабаровска, из 56 ставок участковых терапевтов 33 оказались не занятыми. Это при том, что многие работающие врачи переболели или сейчас болеют COVID-19, пишет amurpress.ru.