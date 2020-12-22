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Михаил Бердин: Я заряжен и готов бороться за место в основном составе «Виннипега»

Михаил Бердин: Я заряжен и готов бороться за место в основном составе «Виннипега»

22 декабря 2020, 19:05
Фото: khl.ru
Вратарь «Виннипег Джетс» Михаил Бердин рассказал о своих ближайших планах в карьере.

Напомним, что текущий сезон 22-летний россиянин начинал в СКА — на его счету 14 проведенных встреч в составе петербургской команды, в которых он 91,2% отраженных бросков.

«Клуб продлил действующий до весны-2021 контракт еще на два года. Теперь собираюсь в Канаду: скорее всего, вылетаю 26 декабря, потом две недели карантина — и старт североамериканского сезона. После осени в КХЛ я чувствую себя очень хорошо, набрал кондиции и ставлю перед собой максимальную задачу. Посмотрим, что получится в тренировочном лагере. „Виннипег“ — мой новый вызов. Я заряжен и готов бороться за место в основном составе», — приводит слова Бердина «Советский спорт», ссылаясь на портал Russia Hockey.

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