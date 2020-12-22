Михаил Бердин: Я заряжен и готов бороться за место в основном составе «Виннипега»

«Клуб продлил действующий до весны-2021 контракт еще на два года. Теперь собираюсь в Канаду: скорее всего, вылетаю 26 декабря, потом две недели карантина — и старт североамериканского сезона. После осени в КХЛ я чувствую себя очень хорошо, набрал кондиции и ставлю перед собой максимальную задачу. Посмотрим, что получится в тренировочном лагере. „Виннипег“ — мой новый вызов. Я заряжен и готов бороться за место в основном составе», — приводит слова Бердина «Советский спорт», ссылаясь на портал Russia Hockey.