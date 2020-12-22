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Контролировать ремонт нефтяных и газовых скважин станет нейросеть

Контролировать ремонт нефтяных и газовых скважин станет нейросеть

22 декабря 2020, 14:14
Фото: pixabay.com
На производственных площадках «Славнефть-Мегионнефтегаза» прошли испытания нового цифрового продукта - нейросети, позволяющей вести контроль оборудования в процессе ремонта нефтяных и газовых скважин.

Как сообщает fedpress.ru, прототип нейросети «Мегионнефтегаз», разработанный совместно с «Газпром нефтью», в режиме реального времени фиксирует, какова длина насосно-компрессорных и бурильных труб при спускоподъемных операциях, когда ремонтируются скважины.

У системы низкая погрешностью измерений, не превышающая 0,1 процента. Кроме того, применение нейросети позволит предприятию полностью отказаться от ручных замеров во время текущего и капитального ремонта скважин. Это даст экономию времени и сделает работу более безопасной.

Систему в будущем намерены доработать, чтобы нейросеть могла распознавать опасные ситуации на скважинах и оперативно информировать об этом ремонтные бригады.

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