Контролировать ремонт нефтяных и газовых скважин станет нейросеть

Как сообщает fedpress.ru, прототип нейросети «Мегионнефтегаз», разработанный совместно с «Газпром нефтью», в режиме реального времени фиксирует, какова длина насосно-компрессорных и бурильных труб при спускоподъемных операциях, когда ремонтируются скважины.
У системы низкая погрешностью измерений, не превышающая 0,1 процента. Кроме того, применение нейросети позволит предприятию полностью отказаться от ручных замеров во время текущего и капитального ремонта скважин. Это даст экономию времени и сделает работу более безопасной.
Систему в будущем намерены доработать, чтобы нейросеть могла распознавать опасные ситуации на скважинах и оперативно информировать об этом ремонтные бригады.