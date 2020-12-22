Бурков пригрозил отправить омских чиновников в «красную зону»

«Напротив аквапарка у вас находится глава сельского поселения. Зачем нам сейчас говорить, что вы не знали? Это вопрос здоровья граждан. Мы вас в „красную зону“ отправим, тогда может быть поймете: нужно деньги зарабатывать или все-таки беречь людей. Еще раз такое повторится — буду просить прокуратуру Омской области предпринимать меры по отношению к вам как руководителям муниципальных образований», — обратился Александр Бурков к главам районов.