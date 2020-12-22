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Бурков пригрозил отправить омских чиновников в «красную зону»

Бурков пригрозил отправить омских чиновников в «красную зону»

22 декабря 2020, 16:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков остался недоволен работой глав муниципальных районов области, которые проглядели серьезные нарушения коронавирусных запретов. Руководителя одного из таких районов он пригрозил отправить в «красную зону» к больным коронавирусом.

В пресс-службе облправительства сообщили, что информация глав районов расходится с результатами проверок властей и полиции. Так, в некоторых районах редко проводятся местные оперштабы и контроль за соблюдением коронавирусных запретов. В одном из таких был обнаружен работающий аквапарк.

«Напротив аквапарка у вас находится глава сельского поселения. Зачем нам сейчас говорить, что вы не знали? Это вопрос здоровья граждан. Мы вас в „красную зону“ отправим, тогда может быть поймете: нужно деньги зарабатывать или все-таки беречь людей. Еще раз такое повторится — буду просить прокуратуру Омской области предпринимать меры по отношению к вам как руководителям муниципальных образований», — обратился Александр Бурков к главам районов.

Ранее Город55 сообщал, что в одном из районов Омской области обнаружились работающие аквапарк и сауна, в то время как работа досуговых учреждений в регионе приостановлена из-за коронавируса.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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