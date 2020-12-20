За год в России COVID поразил почти 3 млн человек

Из 28 948 заболевших было выявлено активно 18,4%, проще говоря 5 336 человек не имели клинических проявлений. За год диагноз подтвердили 2 848 377 жителей страны.
Также за 24 часа по России подтверждено 511 летальных случаев. За все время — 50 858.
Справились с болезнью 20 915 пациентов за сутки. С момента начала пандемии успешно закрыли больничный 2 275 657 человек.
Больше всего инфицированных за сутки обнаружено в Москве — 7 263. Меньше всего в Чукотском автономном округе — 5. Напомним, в Омской области за то же время по данным регионального минздрава, 239 подтвержденных диагнозов и 7 смертей. Показатели спустили регион на одну ступень, теперь в «коронавирусном» рейтинге субъектов России он занимает 27 строчку.