За год в России COVID поразил почти 3 млн человек

Больше всего инфицированных за сутки обнаружено в Москве — 7 263. Меньше всего в Чукотском автономном округе — 5. Напомним, в Омской области за то же время по данным регионального минздрава, 239 подтвержденных диагнозов и 7 смертей. Показатели спустили регион на одну ступень, теперь в «коронавирусном» рейтинге субъектов России он занимает 27 строчку.