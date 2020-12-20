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За год в России COVID поразил почти 3 млн человек

За год в России COVID поразил почти 3 млн человек

20 декабря 2020, 14:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
В России за сутки зафиксировано 28 948 новых случаев коронавируса. Болезнь «забралась» во все регионы России, сообщает федеральный оперштаб.

Из 28 948 заболевших было выявлено активно 18,4%, проще говоря 5 336 человек не имели клинических проявлений. За год диагноз подтвердили 2 848 377 жителей страны.

Также за 24 часа по России подтверждено 511 летальных случаев. За все время — 50 858.

Справились с болезнью 20 915 пациентов за сутки. С момента начала пандемии успешно закрыли больничный 2 275 657 человек.

Больше всего инфицированных за сутки обнаружено в Москве — 7 263. Меньше всего в Чукотском автономном округе — 5. Напомним, в Омской области за то же время по данным регионального минздрава, 239 подтвержденных диагнозов и 7 смертей. Показатели спустили регион на одну ступень, теперь в «коронавирусном» рейтинге субъектов России он занимает 27 строчку.

#Новости#Россия#Здравоохранение#Омская область#Медицина#Болезнь#Коронавирус COVID-19#Общество
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