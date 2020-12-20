Семь пятниц на неделе. Омичей ждет опасная погода

Posted 20 декабря 2020,, 03:19
Published 20 декабря 2020,, 03:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, уже сегодня днем температура воздуха достигнет -20 градусов. Осадков не ожидается, порывы ветра 5-10 метров в секунду.
Ночью на 21 декабря погода резко ухудшится. Столбик термометра опустится до -25. По северной половине области — небольшой снег. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.
Днем 21 декабря станет чуть теплее — до -16 градусов. Будет идти небольшой снег, однако в отдельных районах прогнозируют метель. Ветер не сбавит обороты — до 20 метров в секунду.
В ночь с 21 на 22 декабря температура воздуха при прояснении опустится до -23. Продолжится небольшой снег. А вот порывы ветра ослабеют до 12 метров в секунду.
Во вторник днем столбик термометра поднимется до -10 градусов. Снежные осадки, слабый ветер.