Что нужно знать о видах кредитов

Когда человек задумывается о том, что ему нужен заем, он начинает интересоваться различными кредитными продуктами в ведущих российских банках или в микрофинансовых организациях. И те и другие не скупятся на предложения. В последнее время особенно удобным стало появление сервисов, которые собирают всю информацию о предоставлении кредитных продуктов сразу в ряде организаций. Сайт «Честные кредиторы» в Омске позволяет значительно сэкономить время. Воспользовавшись сервисом, можно просмотреть все предложения, выбрав наилучший вариант для себя, и уже затем обращаться непосредственно в банк. Но стоит понимать, что сервис не предоставляет кредиты, а лишь помогает в поиске информации. Важно, что предлагаемые услуги исходят от организаций, имеющих на это лицензию.
Какие бывают кредиты?
Все кредиты можно разделить на два типа: целевые и нецелевые. Первые выдаются на определенную цель, вторые — на текущие нужды заемщика.
К целевым кредитам можно отнести ипотеку и автокредит. Эти виды заемов являются наиболее распространёнными. При этом клиент указывает конкретную цель, на которую планирует потратить предоставленные ему деньги. Поменять цель и потратить деньги на иные вещи нельзя, банки контролируют этот вопрос.
Существует определенный порядок оформления целевого кредита. Первым делом будущий заемщик должен определиться с покупкой. То есть подобрать автомобиль или недвижимость. После этого клиент должен предоставить акт выбора, в котором указывается модель автомобиля или экспертная оценка недвижимости. Затем клиент подает заявку, заполняет анкету. Если банк считает, что можно предоставить займ, то стороны подписывают кредитное соглашение, и банк перечисляет деньги на счет клиента.
Чаще всего, целевые кредиты выдаются под более низкий процент, чем потребительские. Но и потребительские кредиты пользуются спросом среди россиян. Это могут быть кредиты на отпуск, учебу, погашения долгов. Порядок оформления такого займа немного проще. Некоторые банки выдают деньги сразу в день подачи заявки. Такой заем может предоставляться без залога. Лимитная сумма рассчитывается исходя из доходов клиента. В этом случае банк не может проконтролировать, куда расходуются деньги, однако при согласовании заявки на предоставление займа цель может сыграть решающую роль.
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