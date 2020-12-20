«Черноглазовские мельницы» потеряли своего арбитражного управляющего

Следствие установило, что у предприятия были недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 53 млн рублей, о которых знал руководитель организации. Однако погашать задолженность он не стал, а потом и вовсе утаил деньги предприятия, чтобы их не изъяли в счет долга. Также силовики подозревают предпринимателя в связи с фирмами-прокладками и находящимся в колонии банкиром Станиславом Мацелевичем.