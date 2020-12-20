«Черноглазовские мельницы» потеряли своего арбитражного управляющего

Posted 20 декабря 2020,, 13:54
Published 20 декабря 2020,, 13:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как стало известно Городу55, 17 декабря 2020 года Арбитражный суд Омской области освоодил Ирину Кондакову от занимаемой ей должности арбитражного управляющего ОАО «Черноглазовские мельницы». Известно, что с заявлением о лишении себя полномочий Кондакова обратилась в суд сама, однако причины подобного решения в документах суда не раскрыты.
Отметим, что за день до этого компания ООО «СибирьАгроИнвест», пытающаяся попасть в список кредиторов «Черноглазовских мельниц», обратилось в суд с заявлением о приостановлении действий по банкротному делу мукомольного предприятия, так как считает, что основной кредитор «мельниц» АО «Агрокомплекс «Логиновский» намерен своим давлением вынудить других кредиторов назначить выгодного ему арбитражного управляющего. Суд в удовлетворении жалобы «СибирьАгроИнвест» отказал.
Косвенно опасения компании подтверждает протокол собрания кредиторов «Черноглазовских мельниц». Трех из пяти кредиторов (АО «Агрокомплекс «Логиновский», ООО «Фудагро», ООО «Сибинвест») компании представляет один юрист – омичка Елена Молчанова.
Напомним, на экс-руководителя ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгения Спиренкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Он подозревается в сокрытии денег предприятия, которые должны были изъять в счет долга.
Следствие установило, что у предприятия были недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 53 млн рублей, о которых знал руководитель организации. Однако погашать задолженность он не стал, а потом и вовсе утаил деньги предприятия, чтобы их не изъяли в счет долга. Также силовики подозревают предпринимателя в связи с фирмами-прокладками и находящимся в колонии банкиром Станиславом Мацелевичем.
Сами же «Черноглазовские мельницы» были признаны банкротом в январе 2019 года. Ранее предприятие считалось крупнейшим мукомолом региона. Банкротства предприятия с июля 2018 года добивалась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Омской области. В сентябре того же года в компании была введена процедура наблюдения. При этом мэрия в то же самое время активно рекламировала муку, производимую на предприятии.