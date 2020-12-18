Омская прокуратура добивается отставки главы района, премировавшего самого себя

В суде пояснили, что дело о снятии чиновника связано с делом о премиях за 2017–2020 годы, которые Милашенко якобы получил незаконно, назначив их сам себе. В связи с этим дело о досрочном прекращении полномочий расследовать отдельно нельзя до тех пор, пока суд не вынесет вердикт по иску о премиях.
Как сообщается в пресс-службе суда, инициатива прокурора о снятии Милашенко с должности принята к рассмотрению, но приостановлена до вступления в силу решения по иску о премиях. Пока чиновник продолжает исполнять свои обязанности и значиться главой Полтавского района.
Ранее сообщалось, что областная прокуратура нашла доказательства того, что Александр Милашенко в 2017–2020 годах начислил себе премий на 1.3 млн рублей, обойдя Совет депутатов Полтавского района, который принимает решения о назначении премий.