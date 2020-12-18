Омская прокуратура добивается отставки главы района, премировавшего самого себя

В суде пояснили, что дело о снятии чиновника связано с делом о премиях за 2017–2020 годы, которые Милашенко якобы получил незаконно, назначив их сам себе. В связи с этим дело о досрочном прекращении полномочий расследовать отдельно нельзя до тех пор, пока суд не вынесет вердикт по иску о премиях.