Город55
ГлавноеВсе новости
Дегтярев заложил на модернизацию первичного звена здравоохранения 8 млрд рублей

Дегтярев заложил на модернизацию первичного звена здравоохранения 8 млрд рублей

18 декабря 2020, 18:20
Фото: фрагмент видео YouTube
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев утвердил программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионе на следующие пять лет. Власти выделили на эти цели восемь миллиардов рублей, из которых семь поступили из федерального бюджета.

«Данная программа - это большой плюс ко всей сфере здравоохранения. Мы сможем увеличить число объектов, требующих ремонта и переоснащения», - отметил зампред хабаровского правительства по соцвопросам Евгений Никонов, сообщает transsibinfo.com.

Отмечается, что средний процент износа детских больниц составляет 64%, взрослых – 58%. А в районных поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах процент износа гораздо выше.

До 2026 года в регионе восстановят 40 медицинских учреждений. В 2021 году планируется построить пять ФАПов, амбулаторию в селе Нелькан, а также восстановить один из корпусов хабаровской городской больницы № 10, которая сегодня является эпицентром коронавируса в крае.

В следующем году начнутся поставки более тысячи единиц современной медтехники, в частности новый КТ получат клинико-диагностический центр Хабаровска и Бикинская райбольница. Медики Комсомольска-на-Амуре получат семь рентген-аппаратов и разделят с хабаровскими коллегами девять маммографов. Кроме того, начнутся закупки новых реанимобилей.

Власти региона поставили развитие медицины края в приоритет, особенно на фоне второй волны пандемии. Михаил Дегтярев неоднократно говорил о жалобах жителей на здравоохранение и подчеркивал, что “наводить порядок в отрасли необходимо уже сейчас”.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14