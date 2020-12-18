Дегтярев заложил на модернизацию первичного звена здравоохранения 8 млрд рублей

До 2026 года в регионе восстановят 40 медицинских учреждений. В 2021 году планируется построить пять ФАПов, амбулаторию в селе Нелькан, а также восстановить один из корпусов хабаровской городской больницы № 10, которая сегодня является эпицентром коронавируса в крае.