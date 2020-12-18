Дегтярев заложил на модернизацию первичного звена здравоохранения 8 млрд рублей

«Данная программа - это большой плюс ко всей сфере здравоохранения. Мы сможем увеличить число объектов, требующих ремонта и переоснащения», - отметил зампред хабаровского правительства по соцвопросам Евгений Никонов, сообщает transsibinfo.com.
Отмечается, что средний процент износа детских больниц составляет 64%, взрослых – 58%. А в районных поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах процент износа гораздо выше.
До 2026 года в регионе восстановят 40 медицинских учреждений. В 2021 году планируется построить пять ФАПов, амбулаторию в селе Нелькан, а также восстановить один из корпусов хабаровской городской больницы № 10, которая сегодня является эпицентром коронавируса в крае.
В следующем году начнутся поставки более тысячи единиц современной медтехники, в частности новый КТ получат клинико-диагностический центр Хабаровска и Бикинская райбольница. Медики Комсомольска-на-Амуре получат семь рентген-аппаратов и разделят с хабаровскими коллегами девять маммографов. Кроме того, начнутся закупки новых реанимобилей.
Власти региона поставили развитие медицины края в приоритет, особенно на фоне второй волны пандемии. Михаил Дегтярев неоднократно говорил о жалобах жителей на здравоохранение и подчеркивал, что “наводить порядок в отрасли необходимо уже сейчас”.