Три омских проекта стелы «Город трудовой доблести» борются за победу

Отдать свой голос за понравившуюся композицию может каждый желающий на сайте стеладоблести.рф. Для участия необходимо пройти процедуру регистрации. Отдать свой голос можно за один или несколько проектов. Голосование продлится одну неделю и завершится 21 декабря в 18:00.