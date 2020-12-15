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Posted 15 декабря 2020,, 08:00

Published 15 декабря 2020,, 08:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Три омских проекта стелы «Город трудовой доблести» борются за победу

15 декабря 2020, 08:00
В России стартовало общественное голосование на лучший проект стелы «Город трудовой доблести». Три из 20 проектов, отправили омские архитекторы.

Конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» проводится Российским военно-историческим обществом. Работы представили как известные мастера, так и начинающие архитекторы и скульпторы со всей страны.

Ознакомиться с работами архитекторов можно по ссылкам: работа члена правления регионального отделения Союза дизайнеров России Игоря Вахитова, эскиз скульптора Виталия Шевченко и работа председателя регионального отделения Союза архитекторов России Александра Бегуна.

Отдать свой голос за понравившуюся композицию может каждый желающий на сайте стеладоблести.рф. Для участия необходимо пройти процедуру регистрации. Отдать свой голос можно за один или несколько проектов. Голосование продлится одну неделю и завершится 21 декабря в 18:00.

После голосования состоится заседание Творческого совета РВИО по монументальному искусству, который возглавляет Андрей Кончаловский.

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