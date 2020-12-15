Травников потребовал опровержения статьи о его связях с «Сибантрацитом»

Оценочные суждения являются выражением личного мнения и взглядов авторов, они не могут трактоваться с точки зрения соответствия действительности. При этом, как обратил внимание Европейский суд, свобода выражения представляет собой одну из основных опор демократического общества. Безусловно, медиа должны соблюдать определенные рамки, однако их долг в том, чтобы распространять информацию, представляющую общественный интерес. А Конституция Российской Федерации гарантирует творческую свободу человека, выражающуюся в гласном беспрепятственном выражении идей, мнений, убеждений. Журналисты Atas.info уверены, что их ранее опубликованный материал подходит под эти критерии.