Травников потребовал опровержения статьи о его связях с «Сибантрацитом»

Posted 15 декабря 2020,, 18:20
Published 15 декабря 2020,, 18:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает atas.info, ранее журналисты издания опубликовали материал, в котором заявили о возможном конфликте интересов главы региона в сотрудничестве Новосибирской области с предприятием «Сибирский антрацит». Предположение основано на публичном заявлении Андрея Травникова о том, что выдача разрешений на разработку новых месторождений угля в регионе нецелесообразна.
Губернатор обратился к изданию с письмом, в котором указал, что в статье “приводятся сведения, не соответствующие действительности”, и потребовал опубликовать опровержение.
“Я не имею личных интересов в угольном бизнесе, не защищаю какие-либо предприятия от конкуренции, не имею коммерческий интерес, а следовательно, у меня нет конфликта интересов”, - сказал он.
Однако редакция считает, что требование Травникова необоснованно и законных оснований для опровержения нет. Издание работает в соответствии с законом «О средствах массовой информации» и внимательно следит за содержанием своих статей.
Оценочные суждения являются выражением личного мнения и взглядов авторов, они не могут трактоваться с точки зрения соответствия действительности. При этом, как обратил внимание Европейский суд, свобода выражения представляет собой одну из основных опор демократического общества. Безусловно, медиа должны соблюдать определенные рамки, однако их долг в том, чтобы распространять информацию, представляющую общественный интерес. А Конституция Российской Федерации гарантирует творческую свободу человека, выражающуюся в гласном беспрепятственном выражении идей, мнений, убеждений. Журналисты Atas.info уверены, что их ранее опубликованный материал подходит под эти критерии.
Стоит также напомнить, что Комитет министров Совета Европы установил, что уровень публичной критичности госслужащих гораздо выше обычных граждан. В связи с этим публикация была полностью обоснованной и не требует опровержения.