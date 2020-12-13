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Posted 13 декабря 2020,, 03:39

Published 13 декабря 2020,, 03:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Пора доставать валенки. Омскую область накроет снегом

13 декабря 2020, 03:39
Резкое похолодание, осадки, ветер. Синоптики рассказали, что ожидает омичей в ближайшие дни. Прогноз от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня, 13 декабря, в утренние часы — изморозь. Днем местами ожидают небольшой снег. Температура воздуха -5…-10 градусов. Ночью похолодает до -16, осадки сохранятся.

Новая неделя начнется с усиления порывов ветра до 12 метров в секунду. По северной половине Омской области продолжит идти снег. Столбик термометра будет колебаться от -6 до -11 градусов. Резко похолодать может в ночь с 14 на 15 декабря — при прояснении до -21.

Во вторник синоптики прогнозируют в регионе небольшой снег, ветер до 11 метров в секунду. Температура не поднимется выше -11 градусов.

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