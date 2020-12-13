Пора доставать валенки. Омскую область накроет снегом

Новая неделя начнется с усиления порывов ветра до 12 метров в секунду. По северной половине Омской области продолжит идти снег. Столбик термометра будет колебаться от -6 до -11 градусов. Резко похолодать может в ночь с 14 на 15 декабря — при прояснении до -21.