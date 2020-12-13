Пора доставать валенки. Омскую область накроет снегом

Posted 13 декабря 2020,, 03:39
Published 13 декабря 2020,, 03:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 13 декабря, в утренние часы — изморозь. Днем местами ожидают небольшой снег. Температура воздуха -5…-10 градусов. Ночью похолодает до -16, осадки сохранятся.
Новая неделя начнется с усиления порывов ветра до 12 метров в секунду. По северной половине Омской области продолжит идти снег. Столбик термометра будет колебаться от -6 до -11 градусов. Резко похолодать может в ночь с 14 на 15 декабря — при прояснении до -21.
Во вторник синоптики прогнозируют в регионе небольшой снег, ветер до 11 метров в секунду. Температура не поднимется выше -11 градусов.