ВКонтакте подводит музыкальные итоги года

Posted 11 декабря 2020,, 13:06
Published 11 декабря 2020,, 13:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Команда ВКонтакте отметила лидеров рейтингов и тематических номинаций. Все они анонсированы на специальном сайте (vk.com/2020) — до конца декабря там будут публиковаться и итоги других направлений работы ВКонтакте.
Самым заметным артистом года стал MORGENSHTERN. Альбом «ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЫЛЬ», который он записал за неделю, набрал миллионы прослушиваний за считаные дни и теперь получает звание «Альбом года». Кроме того, трек Cadillac пользователи чаще всего добавляли в свои клипы ВКонтакте, так что MORGENSHTERN побеждает и в номинации «Хит года в Клипах». Неоднозначные творчество и репутация приводят к однозначному успеху: MORGENSHTERN завоевал внимание аудитории ВКонтакте и становится «Артистом года».
Награда «Трек года» достаётся песне «Луна не знает пути» от «Тайпан» и Agunda. Это дебютная работа 16-летней Агунды Цириховой — в январе она опубликовала песню ВКонтакте, а затем записала клип с группой «Тайпан». Трек влетел в чарты, а заодно принёс творческому союзу ещё и победу в номинации «Фит года».
В номинации «Прорыв года» выигрывает битмейкер SLAVA MARLOW. Он начинал с совместного творчества с MORGENSHTERN, однако затем стал работать сольно и пообещал записывать по треку каждый день в течение года. Музыкант выпускает далеко не все творения, но премьер было уже немало — и они обеспечили артисту самый быстрый взлёт по количеству прослушиваний в этом году.
Во время вынужденной самоизоляции пользователи чаще всего слушали песню «Кайф ты поймала» от Konfuz. Вероятно, люди особенно скучали по близким, поэтому им отзывались романтичные строки «Я выбрал тебя, а остальным sorry» и «Ты не представляешь, как мне тебя не хватало». Так или иначе, композиция становится «Саундтреком самоизоляции».
Во вкладке «Обзор» пользователи могут подобрать плейлист с треками по жанру или настроению, от конкретного артиста или сообщества-куратора, а также по разным тематикам. «Плейлистом года» стала подборка «Русские хиты» с бодрящими поп-композициями отечественной сцены.
Пользователи ВКонтакте продолжают знакомиться с форматом подкастов: в этом году количество слушателей увеличилось в 3,5 раза. «Подкастом года» стал ВПШ, где обсуждают тренды, музыку, моду и шоу-бизнес.
Всего за год аудитория ВКонтакте провела за прослушиванием музыки 548 177 лет. Рейтинги треков, альбомов и подкастов, которые были выпущены в 2020-м, а также самых популярных артистов года представлены ниже.
Интересные факты:
Плейлист самых популярных треков года можно разместить на любом сайте, он доступен по ссылке: vk.com/music/playlist/-147845620_2262_fc3fa20aee11852ef8
Не учитываются подкасты, созданные на основе других форматов: видео, переводов, статей, рассказов и так далее.