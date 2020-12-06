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Posted 6 декабря 2020,, 05:02

Published 6 декабря 2020,, 05:02

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На Омск надвигается жуткая метель

6 декабря 2020, 05:02
Новая неделя начнется для омичей с низких температур. Однако синоптики предупреждают о метели. Прогноз на ближайшие дни от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня, 6 декабря, температура воздуха -9…-14 градусов. Местами небольшой снег. Ветер до 9 метров в секунду, изморозь.

Уже сегодня ночью омичей ждет похолодание, при прояснении даже до -23. По северу Омской области будет небольшой снег.

В понедельник, 7 декабря, столбик термометра не опустится ниже 13 градусов. Однако синоптики предупреждают о метели и снежных осадках.

В ночь с понедельника на вторник снова похолодает, возможны резкие перепады температур: от -8 до -13, даже до -18 градусов. Сохранятся осадки. Не покинет омичей и метель.

А вот 8 декабря прогнозируют потепление до -5. Снежные осадки будут меньше. Правда, метель все же останется. Ветер до 13 метров в секунду.

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