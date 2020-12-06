На Омск надвигается жуткая метель

Posted 6 декабря 2020,, 05:02
Published 6 декабря 2020,, 05:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 6 декабря, температура воздуха -9…-14 градусов. Местами небольшой снег. Ветер до 9 метров в секунду, изморозь.
Уже сегодня ночью омичей ждет похолодание, при прояснении даже до -23. По северу Омской области будет небольшой снег.
В понедельник, 7 декабря, столбик термометра не опустится ниже 13 градусов. Однако синоптики предупреждают о метели и снежных осадках.
В ночь с понедельника на вторник снова похолодает, возможны резкие перепады температур: от -8 до -13, даже до -18 градусов. Сохранятся осадки. Не покинет омичей и метель.
А вот 8 декабря прогнозируют потепление до -5. Снежные осадки будут меньше. Правда, метель все же останется. Ветер до 13 метров в секунду.