СМИ вскрыли связи губернатора Новосибирской области и компании «Сибантрацит»

«Сибантрацит» давно работает в Новосибирской области. По мнению местных жителей, деятельность компании привела к неблагоприятной экологической обстановке, которая сейчас наблюдается в субъекте РФ. Весной текущего года с помощью спутников специалисты заметили неестественное загрязнение снежного покрова в Искитимском районе. А летом местные жители жаловались на угольную пыль. Также летом сотрудники Ростехнадзора обнаружили на отвале «Елбашинский», разработкой которого занимается «Сибирский антрацит», накопитель сточных вод, изначально отсутствовавший в проектной документации. Также выяснилось, что компания не занималась инструментальными наблюдениями за деформациями по всей площади отвала. Это привело к тому, что со склона сошло около трех тысяч кубов горной массы. Еще один обвал, случившийся несколько лет назад, вызвал загрязнение рек Крутиха, Елбаш и Бердь. Уже тогда прокуратура начала подозревать «Сибантрацит» в том, что компания нарушает правила обращения с отходами и не мониторит состояние окружающей среды.