СМИ вскрыли связи губернатора Новосибирской области и компании «Сибантрацит»

Posted 3 декабря 2020,, 11:47
Published 3 декабря 2020,, 11:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Еще летом губернатор Новосибирской области направил письмо руководителю федерального агентства по недропользованию Евгению Киселеву. В обращении Травников отметил, что если выдавать лицензии на разработку новых угольных месторождений, то это может вызвать социальное напряжение среди людей и даже «дестабилизировать» общественно-политическую обстановку в регионе. Текст письма свидетельствует о том, что Травников не хочет привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места в области. Об этом сообщает atas.info.
В письме Травников ссылается на слова экспертов «Сибантрацита», которые убеждены, что в регионе много антрацита и его запаса хватит еще на много лет, поэтому не стоит разрабатывать новые месторождения. Возникает впечатление, что благодаря таким заявлениям компания хочет не допустить конкуренции.
«Сибантрацит» давно работает в Новосибирской области. По мнению местных жителей, деятельность компании привела к неблагоприятной экологической обстановке, которая сейчас наблюдается в субъекте РФ. Весной текущего года с помощью спутников специалисты заметили неестественное загрязнение снежного покрова в Искитимском районе. А летом местные жители жаловались на угольную пыль. Также летом сотрудники Ростехнадзора обнаружили на отвале «Елбашинский», разработкой которого занимается «Сибирский антрацит», накопитель сточных вод, изначально отсутствовавший в проектной документации. Также выяснилось, что компания не занималась инструментальными наблюдениями за деформациями по всей площади отвала. Это привело к тому, что со склона сошло около трех тысяч кубов горной массы. Еще один обвал, случившийся несколько лет назад, вызвал загрязнение рек Крутиха, Елбаш и Бердь. Уже тогда прокуратура начала подозревать «Сибантрацит» в том, что компания нарушает правила обращения с отходами и не мониторит состояние окружающей среды.
Когда Травников занял пост руководителя региона, то договорился, чтобы «Сибантрацит» увеличил объемы добычи в два раза. Оказывается, губернатор ранее работал в градообразующем предприятии Череповца — компании «Северсталь». Ранее Андрей Травников был мэром этого города. Журналисты узнали, у компаний «Северсталь» и «Сибантрацит» много общего — они связаны через офшорные компании, поэтому есть основания говорить о конфликте интересов между губернатором Новосибирской области и «Сибирским антрацитом».