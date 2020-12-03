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Posted 3 декабря 2020,, 04:54

Published 3 декабря 2020,, 04:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Холдинг 1MI стал информационным партнером медиапремии «Искра Юга 2020»

3 декабря 2020, 04:54
Профессиональную журналистскую премию для редакций СМИ юга России проводят уже в 13-й раз. Ежегодно поступает около 300 работ от 80-90 редакций.

Цель премии – помочь в повышении популярности качественных масс-медиа в регионе, способствовать профессиональному росту журналистов ЮФО и СКФО, организовать площадку для обмена опытом, установления профессиональных связей между изданиями, а также поощрить талантливых авторов и коллективы.

Участниками могут стать авторы и авторские коллективы, представленные юридическим лицом: редакцией газеты, журнала или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крыма.

От холдинга 1MI участвовать будут два южных СМИ – RostovGazeta и NewsTracker.

«Мы всецело поддерживаем организаторов в деле повышения качества журналистики и контента в СМИ. Региональные медиа – большая сила, они не только отражают существующую повестку, но и, что особенно важно, формируют и транслируют общественное мнение о тех или иных событиях в регионе. Это серьезная ответственность перед аудиторией. Гораздо более серьезная, чем в больших федеральных СМИ. Мы постоянно стремимся к повышению качества наших материалов, стараемся быть объективными и полезными нашим читателям. А участие в конкурсах и премиях – отличная возможность показать то, что нам кажется наиболее удачным, посмотреть на работы коллег, научиться чему-то новому. Наши южные редакции уже готовят заявки, а мы, конечно, будем за них болеть» - отметил гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков.

Контент-директор холдинга 1MI Александр Егоров подчеркнул, что участие способствует профессиональному росту журналистов: «Наши издания уже участвовали в конкурсе ранее и не без успеха. В этом году две наши редакции – Rostovgazeta и Newstracker выставляют свои лучшие расследования, аналитику, репортажи, посвященные событиям в Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. За этот год наши СМИ заметно выросли в качестве, но и медиарынок юга России развивается динамично, повестка последнего времени объективно располагает к росту аудитории СМИ. Так что мы ожидаем, что на конкурсе будет представлено много хороших работ, он обещает быть интересным, а борьба за премии в номинациях – напряженной».

Заявки принимаются до 30 декабря 2020 года по электронной почте iskra@expertsouth.ru. Премия из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. Исключением станет церемония награждения, на которую пригласят лауреатов, членов экспертного совета и представителей партнеров.

Организатор Премии: аналитический центр «Эксперт Юг». Цифровой партнер Премии: ПАО «Ростелеком».

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