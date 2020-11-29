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Posted 29 ноября 2020,, 08:48

Published 29 ноября 2020,, 08:48

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Погода «развязала руки» омским промышленникам

29 ноября 2020, 08:48
Стало известно, какие неблагоприятные метеорологические условия ждут омичей. Прогноз не самый радостный. Информация на 29 ноября от Обь-Иртышского УГМС.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 29 ноября метеоусловия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе города и области.

Что для промышленников хорошо, для горожан — плохо. Впрочем, стоит отметить, что сегодня в социальных сетях не было наплыва комментариев недовольных омичей. Нередко, особенно в теплое время года, когда окна открыты, именно по выходным жители Омска активнее всего жаловались в соцсетях на выбросы.

Для справки, по данным того же Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу «в целом ожидается пониженный» 29 и 30 ноября. Последние опубликованные данные мониторинга качества воздуха за 26 ноября не показывают превышений.

Рассеиванию вредных примесей способствуют природные явления. Город55 уже рассказывал о прогнозе погоды на ближайшие дни.

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