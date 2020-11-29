Погода «развязала руки» омским промышленникам

Что для промышленников хорошо, для горожан — плохо. Впрочем, стоит отметить, что сегодня в социальных сетях не было наплыва комментариев недовольных омичей. Нередко, особенно в теплое время года, когда окна открыты, именно по выходным жители Омска активнее всего жаловались в соцсетях на выбросы.