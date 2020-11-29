Погода «развязала руки» омским промышленникам

Posted 29 ноября 2020,, 08:48
Published 29 ноября 2020,, 08:48
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным Обь-Иртышского УГМС, 29 ноября метеоусловия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе города и области.
Что для промышленников хорошо, для горожан — плохо. Впрочем, стоит отметить, что сегодня в социальных сетях не было наплыва комментариев недовольных омичей. Нередко, особенно в теплое время года, когда окна открыты, именно по выходным жители Омска активнее всего жаловались в соцсетях на выбросы.
Для справки, по данным того же Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу «в целом ожидается пониженный» 29 и 30 ноября. Последние опубликованные данные мониторинга качества воздуха за 26 ноября не показывают превышений.
Рассеиванию вредных примесей способствуют природные явления. Город55 уже рассказывал о прогнозе погоды на ближайшие дни.