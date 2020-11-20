В «Росводоканал Омск» продолжается акция «Кубометры в подарок»

«Я человек «советской закалки», приучена оплачивать коммуналку каждый месяц, не накапливая долги. Пожилым приходится экономить деньги, поскольку пенсии небольшие, и отрадно, когда мы получаем вот такие бонусы в виде кубометров холодной воды. Спасибо водоканалу, мне было очень приятно и неожиданно стать одним из победителей акции», - поделилась Тамара Радионова.